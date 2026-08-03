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В московских торговых центрах за год закрылись 2300 магазинов и других объектов

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Мобильный репортер»/Агентство «Москва»

В московских торговых центрах с июля 2025-го по июнь 2026 года закрылись 2300 магазинов и других торговых объектов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компании «Магазин магазинов».

Новые открытия компенсировали только 80% закрытий по количеству точек и 75% по занимаемой площади. Прекращают работу в среднем более крупные объекты, чем те, которые открываются.

По оценке сопредседателя Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла Павла Люлина, 50–60% закрытий приходится на магазины одежды и других товаров фэшн-сегмента. Еще 8,6% составляют точки бытовой техники и электроники, 5,7% — магазины товаров для дома.

На фоне закрытий выросла доля свободных площадей в столичных торговых центрах. За первое полугодие 2026 года она увеличилась с 9,7 до 11,6%, подсчитали в CMWP. К концу года показатель может достичь 12,3%.

Собственникам торговых центров приходится смягчать условия аренды, чтобы находить новых арендаторов и удерживать действующих. Среди мер — снижение фиксированной ставки, переход на процент от оборота, арендные каникулы, постепенный выход на полную оплату и участие владельцев помещений в расходах на отделку.

Эксперты связывают происходящее с оптимизацией розничных сетей. Многие компании сокращают число магазинов или приостановили развитие. В результате арендные доходы торговых центров снижаются, даже если номинальные ставки остаются прежними.

Во втором полугодии 2026 года число закрытий, по прогнозам экспертов, останется высоким. При этом заполнение новых крупных торговых центров может занимать 9–18 месяцев вместо обычных 3–6.

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