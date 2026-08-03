В Москве стартовал сезон арбузов и дынь. Ко Дню арбуза в городе начали работу бахчевые развалы, где можно купить ягоды и дыни от российских производителей. Всего в столице откроется 145 сезонных торговых точек, которые будут работать до начала октября. Об этом сообщило РИА «Новости».