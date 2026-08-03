В Москве стартовал сезон арбузов и дынь

В «Гараже» покажут тайваньское кино 1980-х: Хоу Сяосяня, Эдварда Яна и Цая Минляна
Анна Пересильд пускается в бега в трейлере роуд-муви «Без оглядки»
Исследование: пережить утрату помогает не подавление эмоций, а их проживание
Российские синхронистки выиграли первое золото на международных стартах после отстранения
Солнечное затмение в Москве будет видно в течение всего девяти минут
ФАС возбудила дело против Apple из-за российских приложений
В Болонье открылась библиотека Умберто Эко. В ней более 32 тысяч книг
В Москве с 5 по 7 августа ожидается жара до +32 градусов
Amazon снимет анимационный сериал по Warhammer 40,000. Его спродюсирует Генри Кэвилл
Праздник огурца в Суздале посетили рекордные 20 тыс. человек
Человек впервые вплавь пересек Балтийское море из Швеции в Польшу
Universal стала первой студией в этом году, собравшей более 4 млрд долларов в прокате
Московский «Остров мечты» открыл новую уличную часть парка с экстремальными аттракционами
В московских торговых центрах за год закрылись 2300 магазинов и других объектов
Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, собравший «Лужники»
В России появятся три новые вакцины от рака
Нолан ответил критикам «Одиссеи»: «Они считают, что, раз они распознали прием, он теряет силу»
«Разговоры о важном» и военная подготовка: Минпросвещения разослало школам шаблоны внеурочных курсов
12 августа россияне смогут увидеть полное солнечное затмение
Суд обязал московский оркестр выплатить компенсацию пианисту, которого уволили за плохую игру
2 августа стало самым жарким днем в Москве с начала года
В Роскачестве рекомендовали не покупать разрезанные арбузы
Известный альпинист Нирмала Пурджи погиб во время очередного восхождения
Шону Астину пришлось продать дом из-за низкого гонорара за съемки во «Властелине Колец»
В LinkedIn появилась кнопка «Похоже на ИИ-слоп»
«Человек-паук: Новый день» собрал 927 миллионов долларов за дебютный уик-энд в мировом прокате
Звезда «Одержимости» Инде Наварретт хочет сыграть Мистик в «Людях Икс»
Жара в Москве преодолела отметку в 30 градусов — в третий раз за лето

В Москве стартовал сезон арбузов и дынь

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В Москве стартовал сезон арбузов и дынь. Ко Дню арбуза в городе начали работу бахчевые развалы, где можно купить ягоды и дыни от российских производителей. Всего в столице откроется 145 сезонных торговых точек, которые будут работать до начала октября. Об этом сообщило РИА «Новости». 

Большинство развалов расположены рядом со стационарными магазинами, однако в городе вновь появились и отдельно стоящие павильоны, хорошо знакомые москвичам. По словам руководителя столичного Департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, именно появление таких точек традиционно считается неофициальным стартом сезона.

Сейчас в Москву везут арбузы и дыни из Астраханской области, Дагестана и Тамбовской области, где уже созрели ранние сорта, включая бессемянные арбузы. Позже ассортимент пополнят товары от фермеров из Липецкой и Воронежской областей — поставки будут меняться по мере созревания урожая.

Власти отмечают, что вся продукция на бахчевых развалах поступает от проверенных поставщиков. Купить ее также можно на городских ярмарках и в магазинах.

Расскажите друзьям