В Москве стартовал сезон арбузов и дынь. Ко Дню арбуза в городе начали работу бахчевые развалы, где можно купить ягоды и дыни от российских производителей. Всего в столице откроется 145 сезонных торговых точек, которые будут работать до начала октября. Об этом сообщило РИА «Новости».
Большинство развалов расположены рядом со стационарными магазинами, однако в городе вновь появились и отдельно стоящие павильоны, хорошо знакомые москвичам. По словам руководителя столичного Департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, именно появление таких точек традиционно считается неофициальным стартом сезона.
Сейчас в Москву везут арбузы и дыни из Астраханской области, Дагестана и Тамбовской области, где уже созрели ранние сорта, включая бессемянные арбузы. Позже ассортимент пополнят товары от фермеров из Липецкой и Воронежской областей — поставки будут меняться по мере созревания урожая.
Власти отмечают, что вся продукция на бахчевых развалах поступает от проверенных поставщиков. Купить ее также можно на городских ярмарках и в магазинах.