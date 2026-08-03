Солнечное затмение в Москве будет видно в течение всего девяти минут

В Москве солнечное затмение 12 августа будет видно в течение всего девяти минут. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
Затмение начнется в столице на закате. Солнце, как рассказали специалисты, закроется максимум на 1% и через девять минут исчезнет за горизонтом. Максимальное покрытие Солнца можно увидеть в 20.08.
Полную фазу солнечного затмения в России смогут наблюдать только жители полуострова Таймыр. Также полное затмение увидят в Исландии, восточной Гренландии и Испании. Общая продолжительность полного затмения Солнца составит примерно 4,5 часа.
28 августа состоится частное лунное затмение. Его застанут жители восточного побережья Северной Америки, Южной Америки и в Антарктиде. Астроном отметил, что в европейской части России будут видны лишь небольшие фазы полутеневого затмения при заходе луны, их можно заметить около 5 утра по Москве.
12 августа россиян также ждет парад планет. Перед рассветом на небе выстроятся Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Яркие планеты — Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн — будут видны невооруженным глазом.