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Солнечное затмение в Москве будет видно в течение всего девяти минут

Афиша Daily
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Фото: NASA

В Москве солнечное затмение 12 августа будет видно в течение всего девяти минут. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Затмение начнется в столице на закате. Солнце, как рассказали специалисты, закроется максимум на 1% и через девять минут исчезнет за горизонтом. Максимальное покрытие Солнца можно увидеть в 20.08.

Полную фазу солнечного затмения в России смогут наблюдать только жители полуострова Таймыр. Также полное затмение увидят в Исландии, восточной Гренландии и Испании. Общая продолжительность полного затмения Солнца составит примерно 4,5 часа.

28 августа состоится частное лунное затмение. Его застанут жители восточного побережья Северной Америки, Южной Америки и в Антарктиде. Астроном отметил, что в европейской части России будут видны лишь небольшие фазы полутеневого затмения при заходе луны, их можно заметить около 5 утра по Москве.

12 августа россиян также ждет парад планет. Перед рассветом на небе выстроятся Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Яркие планеты — Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн — будут видны невооруженным глазом.

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