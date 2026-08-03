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Российские синхронистки выиграли первое золото на международных стартах после отстранения

Афиша Daily
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Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Команда России по синхронному плаванию выиграла первое золото на международном уровне после отстранения. Об этом сообщил ТАСС.

Российские синхронистки победили в произвольной программе команд на чемпионате Европы по водным видам спорта. Они набрали 285,0346 балла и обошли сборные Испании (282,3541 балла) и Италии (256,1558 балла).

В состав российской команды вошли Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Россиянки выступают на чемпионате Европы впервые с 2021 года.

Осенью 2025 года в сборной России по синхронному плаванию сменилась глава. Татьяна Покровская покинула пост, который занимала с 1998 года. На смену ей пришла семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

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