Российские синхронистки выиграли первое золото на международных стартах после отстранения

Команда России по синхронному плаванию выиграла первое золото на международном уровне после отстранения. Об этом сообщил ТАСС.
Российские синхронистки победили в произвольной программе команд на чемпионате Европы по водным видам спорта. Они набрали 285,0346 балла и обошли сборные Испании (282,3541 балла) и Италии (256,1558 балла).
В состав российской команды вошли Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Россиянки выступают на чемпионате Европы впервые с 2021 года.
Осенью 2025 года в сборной России по синхронному плаванию сменилась глава. Татьяна Покровская покинула пост, который занимала с 1998 года. На смену ей пришла семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.