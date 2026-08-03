Анна Пересильд пускается в бега в трейлере роуд-муви «Без оглядки»

Главные роли исполнили Анна Пересильд и Даша Алыпова. Их героини — соседки Женя и Соня, которые после нелепого происшествия решают, что случайно убили человека. Девушки пускаются в бега без денег, плана и навыков вождения. Постепенно героини понимают, что хотели сбежать от прежней жизни и без всякого «убийства».