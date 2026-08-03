Анна Пересильд пускается в бега в трейлере роуд-муви «Без оглядки»

Кинокомпании 23MMoon Production и Wish Media представили трейлер и постер комедийного роуд-муви «Без оглядки» Наталии Кончаловской. Фильм выйдет в российский прокат 1 октября.
Главные роли исполнили Анна Пересильд и Даша Алыпова. Их героини — соседки Женя и Соня, которые после нелепого происшествия решают, что случайно убили человека. Девушки пускаются в бега без денег, плана и навыков вождения. Постепенно героини понимают, что хотели сбежать от прежней жизни и без всякого «убийства».
Кончаловская сказала, что хотела поднять в фильме важные для нее темы — поиск себя, отношения детей и родителей и дружба. «Но ключевое в этом проекте — cами героини. Современные, трогательные и такие разные», — отметила режиссер.
В фильме также снялись Олег Савостюк, Алексей Розин, Сабина Ахмедова, Илья Коробко, Павел Ворожцов, Всеволод Макаров и другие. Сценарий Кончаловская написала вместе с Анной Соболевской.
Российская премьера «Без оглядки» пройдет 5 августа в основном конкурсе 34-го фестиваля российского кино «Окно в Европу». Дистрибьютором картины выступает кинокомпания «Леона».