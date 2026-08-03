Анна Пересильд пускается в бега в трейлере роуд-муви «Без оглядки»

В «Гараже» покажут тайваньское кино 1980-х: Хоу Сяосяня, Эдварда Яна и Цая Минляна
Исследование: пережить утрату помогает не подавление эмоций, а их проживание
Российские синхронистки выиграли первое золото на международных стартах после отстранения
Солнечное затмение в Москве будет видно в течение всего девяти минут
ФАС возбудила дело против Apple из-за российских приложений
В Болонье открылась библиотека Умберто Эко. В ней более 32 тысяч книг
В Москве с 5 по 7 августа ожидается жара до +32 градусов
Amazon снимет анимационный сериал по Warhammer 40,000. Его спродюсирует Генри Кэвилл
Праздник огурца в Суздале посетили рекордные 20 тыс. человек
В Москве стартовал сезон арбузов и дынь
Человек впервые вплавь пересек Балтийское море из Швеции в Польшу
Universal стала первой студией в этом году, собравшей более 4 млрд долларов в прокате
Московский «Остров мечты» открыл новую уличную часть парка с экстремальными аттракционами
В московских торговых центрах за год закрылись 2300 магазинов и других объектов
Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, собравший «Лужники»
В России появятся три новые вакцины от рака
Нолан ответил критикам «Одиссеи»: «Они считают, что, раз они распознали прием, он теряет силу»
«Разговоры о важном» и военная подготовка: Минпросвещения разослало школам шаблоны внеурочных курсов
12 августа россияне смогут увидеть полное солнечное затмение
Суд обязал московский оркестр выплатить компенсацию пианисту, которого уволили за плохую игру
2 августа стало самым жарким днем в Москве с начала года
В Роскачестве рекомендовали не покупать разрезанные арбузы
Известный альпинист Нирмала Пурджи погиб во время очередного восхождения
Шону Астину пришлось продать дом из-за низкого гонорара за съемки во «Властелине Колец»
В LinkedIn появилась кнопка «Похоже на ИИ-слоп»
«Человек-паук: Новый день» собрал 927 миллионов долларов за дебютный уик-энд в мировом прокате
Звезда «Одержимости» Инде Наварретт хочет сыграть Мистик в «Людях Икс»
Жара в Москве преодолела отметку в 30 градусов — в третий раз за лето

Анна Пересильд пускается в бега в трейлере роуд-муви «Без оглядки»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: 23MMoon Production, Wish Media

Кинокомпании 23MMoon Production и Wish Media представили трейлер и постер комедийного роуд-муви «Без оглядки» Наталии Кончаловской. Фильм выйдет в российский прокат 1 октября.

Главные роли исполнили Анна Пересильд и Даша Алыпова. Их героини — соседки Женя и Соня, которые после нелепого происшествия решают, что случайно убили человека. Девушки пускаются в бега без денег, плана и навыков вождения. Постепенно героини понимают, что хотели сбежать от прежней жизни и без всякого «убийства». 

Кончаловская сказала, что хотела поднять в фильме важные для нее темы — поиск себя, отношения детей и родителей и дружба. «Но ключевое в этом проекте — cами героини. Современные, трогательные и такие разные», — отметила режиссер.

В фильме также снялись Олег Савостюк, Алексей Розин, Сабина Ахмедова, Илья Коробко, Павел Ворожцов, Всеволод Макаров и другие. Сценарий Кончаловская написала вместе с Анной Соболевской.

Видео: 23MMoon Production, Wish Media

Российская премьера «Без оглядки» пройдет 5 августа в основном конкурсе 34-го фестиваля российского кино «Окно в Европу». Дистрибьютором картины выступает кинокомпания «Леона».

Расскажите друзьям