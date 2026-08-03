В Москве родители все чаще выбирают для новорожденных имена из древнегреческой мифологии. С начала 2026 года имя Афина получили 81 девочка, а Одиссеем назвали двух мальчиков. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
Афина остается самым популярным мифологическим именем среди девочек. Среди более редких вариантов в ЗАГСе также назвали Артемиду и Афродиту — каждое из этих имен в этом году получили по одному ребенку.
У мальчиков выбор оказался еще разнообразнее. Помимо двух Одиссеев, в разные годы москвичи называли сыновей Зевсом, Посейдоном, Гераклом, Прометеем, Дионисом и Аидом.
При этом самые популярные имена в столице остаются вполне традиционными. В первой половине 2026 года лидерами стали Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей.