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Хоррор-серия «З/Л/О» получит продолжение. В его создании поучаствует Flying Lotus

Афиша Daily
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Фото: Shudder

Хоррор-антология «З/Л/O» получит продолжение. Девятый фильм серии выйдет в октябре и будет называться «З/Л/О: Микстейп». Об этом сообщил Variety.

Релиз запланирован на 9 октября. Картина будет объединена темой власти музыки, ритма и звука. В нее войдут несколько работ, их снимут режиссеры Эрнест Р.Дикерсон, RZA, Дэвид Моро и Рене Чжань.

Музыкальные видеоклипы к проекту разработает Flying Lotus, а также дебютант Тобиас Фордж. В фильме также появятся иконы хеви-метала GWAR.

Создатели новой ленты обещают, что фирменный хоррор в стиле найденных видеозаписей будет «выведен на совершенно новый уровень благодаря захватывающей антологии, где музыка и звук становятся источником ужаса».

«Фильм сочетает в себе космический ужас, психологический саспенс, невероятную кровавую бойню и новаторские практические эффекты, создавая незабываемый микс из кошмаров», — заявили в команде картины.

В число продюсеров «З/Л/О: Микстейп» вошли Джош Голдблюм, Стивен Шнайдер, Рой Ли, Майкл Шрайбер и Брэд Миска. Исполнительными продюсерами выступили Бен Росс и Рами Яссин.

Франшиза «З/Л/О» стартовала в 2012 году с одноименного фильма, составленного как альманах хорроров, снятых в духе любительского видео. Вторая и третья ленты из серии вышли в 2013 и 2014 году. В 2018-м на экранах появился мини-сериал. Наконец, в 2021 году франшизу продлили фильмом «З/Л/О 94». Годом спустя вышел «З/Л/О 99», в 2023-м — «З/Л/О 85», в 2024-м — «За гранью З/Л/А», в 2025-м — «З/Л/О: Хэллоуин».

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