Джаафар Джексон снимется с Уиллом Смитом в фильме «Супермакс»

Какую роль исполнит актер, держится в секрете. Источники сообщают, что персонаж Джексона будет ключевым для сюжета ленты. «Супермакс» описывается как остросюжетный триллер о двух агентах ФБР, расследющих убийство в тюрьме строгого режима.