Джаафар Джексон снимется с Уиллом Смитом в фильме «Супермакс»

Джаафар Джексон, сыгравший своего дядю Майкла Джексона в фильме «Майкл», снимется с Уиллом Смитом в картине «Супермакс». Об этом сообщил Deadline.
Какую роль исполнит актер, держится в секрете. Источники сообщают, что персонаж Джексона будет ключевым для сюжета ленты. «Супермакс» описывается как остросюжетный триллер о двух агентах ФБР, расследющих убийство в тюрьме строгого режима.
Одного из агентов ФБР сыграет Уилл Смит. Роль второго агента достанется АннеСофии Робб, известной по фильму «Мост в Терабитию» и сериалу «Дневники Кэрри». Режиссером проекта выступит Дэвид Гордон Грин («Хэллоуин», «Ананасовый экспресс»).
Сценарий ленты написали Дэвид Вейл и Дэвид Дж. Розен. Продюсерами выступили партнеры Picture Company Эндрю Рона и Алекс Хайнеман, а также Смит и Адам Фишбах из Westbrook Studios.
Триллер выпустят студии Amazon MGM и Miramax. Исполнительными продюсерами фильма будут Вейл, Розен, Натали Лейн Уильямс, гендиректор Miramax Джонатан Гликман, Александра Лоуи, Том Задра, Спенсер Эла, Джеймс Ласситер и Мигель Мелендес.