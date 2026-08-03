Для этого Time создает текстовые версии своих страниц в формате markdown — без изображений и дизайна. Такие страницы проще обрабатывать ИИ-системам и поисковым агентам. Рекламные материалы в них оформляют в виде вопросов и ответов с информацией о бренде и помечают как спонсорский контент.