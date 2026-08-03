Time начал показывать рекламу ИИ-агентам

Американский журнал Time начал размещать рекламу, предназначенную специально для ИИ-агентов. Первыми рекламодателями стали Ally Bank и профессиональная некоммерческая организация Project Management Institute, пишет Digiday.
Для этого Time создает текстовые версии своих страниц в формате markdown — без изображений и дизайна. Такие страницы проще обрабатывать ИИ-системам и поисковым агентам. Рекламные материалы в них оформляют в виде вопросов и ответов с информацией о бренде и помечают как спонсорский контент.
Time реализует проект вместе с рекламной платформой Mobian. Компании утверждают, что Time стал первым издателем, который начал продавать рекламу специально для ИИ-агентов.
Расчет заключается в том, что большие языковые модели смогут получить из такой рекламы информацию о бренде и впоследствии использовать ее при формировании ответов пользователям. Таким образом компании рассчитывают повлиять на то, как они представлены в ChatGPT и других ИИ-сервисах.
«Когда вы влияете на ChatGPT, вы потенциально влияете на весь ChatGPT. Если ChatGPT изменит то, что говорит о бренде, эффект будет огромным — больше, чем от любой отдельной рекламной кампании», — объяснил сооснователь и глава Mobian Джона Гудхарт.
Time рассматривает новый формат как часть направления GEO (generative engine optimization) — оптимизации контента для генеративных поисковых систем. По данным Mobian, собственные markdown-версии сайтов уже используют около 15% брендов.
По словам операционного директора Time Марка Ховарда, в большинство дней сайт журнала уже посещает больше ботов, чем людей. Особенно сильно активность ИИ-краулеров растет после публикации рейтингов Time100. Издатель рассчитывает превратить этот трафик в новый источник рекламных доходов.
Стоимость такой рекламы Time не раскрывает, но продает ее дороже обычных форматов. На одной markdown-странице размещается только один рекламный материал, а издатель отслеживает число обращений ИИ-ботов к ней.
При этом пока неизвестно, как сами языковые модели будут относиться к подобной рекламе. В будущем они могут начать отличать ее от редакционного контента или даже считать подобные методы разновидностью SEO-клоакинга — практики, при которой поисковому роботу показывают другой контент, чем обычному пользователю.
Time поэтому уже маркирует материалы как спонсорский контент, хотя никаких специальных правил для рекламы, ориентированной на ИИ-агентов, пока не существует.