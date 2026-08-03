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Вышел трейлер фантастического фильма «Девятая планета» с Юрой Борисовым

Афиша Daily
1 мин на чтение
Иллютрация: «Централ Партнершип»

Вышел первый трейлер фантастического блокбастера «Девятая планета» . Главные роли в фильме исполнили Юра Борисов и Ирина Старшенбаум. В российский прокат лента выйдет 24 сентября.

По сюжету автомеханик по имени Максим начинает видеть странные воспоминания о службе на далекой планете, сражениях с чудовищами и загадочной девушке Полине. Герою предстоит разобраться, реальны ли эти события, кто изменил его память и почему ответы на все вопросы связаны с Девятой планетой.

Видео: «Централ Партнершип»

Режиссером картины выступил Николай Рыбников. В актерский состав также вошли Алексей Серебряков, Константин Белошапка, Данил Стеклов, Максим Емельянов, Семен Литвинов, Игорь Грабузов, Даниил Спиваковский и Андрей Ургант. Фильм снят кинокомпанией СТВ совместно с телекомпанией «Дикси ТВ» и «Газпром-Медиа Холдингом» при поддержке Фонда кино. 

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