Вышел трейлер фантастического фильма «Девятая планета» с Юрой Борисовым

По сюжету автомеханик по имени Максим начинает видеть странные воспоминания о службе на далекой планете, сражениях с чудовищами и загадочной девушке Полине. Герою предстоит разобраться, реальны ли эти события, кто изменил его память и почему ответы на все вопросы связаны с Девятой планетой.