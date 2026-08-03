Американская компания Amazon впервые вошла в топ-5 самых дорогих компаний мира. Ее капитализация достигла 3 трлн доларов, сообщил Reuters.
Акции бизнеса заметно выросли в 2026 году. С начала года они подорожали более чем на 23%, а с 31 июля — более чем на 20%. Аналитики предрекают Amazon дальнейший рост.
На положение компании позитивно повлияли инвестиции в искусственный интеллект. Кроме того, росту способствовало развитие облачного сервиса Amazon Web Services. Его выручка увеличилась во втором квартале 2026 года на 37%.
Капитализации в 3 трлн долларов ранее удавалось достичь только четырем компаним в мире: Nvidia, Alphabet, Microsoft и Apple. На сегодняшний момент их показатели превысили уже 4 трлн.