Пятиминутная роль Зендаи, сирены и Агамемнон-гигачад: за что «Одиссею» высмеяли в соцсетях

Мировая премьера «Одиссеи» состоялась 17 июля. В России фильм вышел 30-го числа. Экранизация знаменитой поэмы Гомера стала тринадцатым полнометражным фильмом Кристофера Нолана.
По сюжету после Троянской войны Одиссей (Мэтт Деймон) пытается вернуться домой на Итаку, где его ждут жена Пенелопа (Энн Хэтэуэй) и сын Телемах (Том Холланд). Из-за гнева богов путь затягивается на десять лет. Пока на родине Пенелопа отбивается от наглых женихов, на пути домой герой встречает циклопа Полифема, людоедов, чародейку Кирку, сирен и морских чудовищ. В финале Одиссей тайно возвращается на Итаку и вместе с сыном Телемахом жестоко наказывает захватчиков. В картине также снялись Зендая, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и другие.
Большинство критиков положительно восприняли ленту. Например, редактор Los Angeles Times Джошуа Роткопф назвал картину настоящим кинематографическим событием: «„Одиссея“ — потрясающий фильм. Земной, мистический, глубокий, пронизанный юмором и величием. Это чистое кино. Очевидно, что перед нами история о возвращении домой, но в более широком смысле это еще и возвращение к тем захватывающим приключенческим фильмам, ради которых, собственно, и было придумано кино».
Кинокритик «Афиши Daily» Евгений Ткачев отметил, что Кристоферу Нолану удалось приблизиться к статусу культового режиссера Стэнли Кубрика. Он поставил фильму оценку 10 из 10.
На Rotten Tomatoes «Одиссея» получила 97% свежести от тех, кто уже успел сходить в кино. При этом в соцсетях расфорсилось и множество мемов. Некоторые из них посвящены Роберту Паттинсону, который в фильме Нолана сыграл Антиноя — самого наглого, богатого и жестокого из всех женихов, которые осаждают Итаку.
Кроме того, над актером шутят из-за его фразы «Somebody get these beggars out of here!» («Кто-нибудь вышвырните этих попрошаек отсюда!»). Паттинсон произнес ее с такой экспрессией, что многие назвали это лучшим моментом фильма, фразой года и требуют выдвинуть Роберта на «Оскар».
Пользователи соцсетей иронизируют над песней сирен, которая вытаскивает из человека его самые сокровенные боли и мечты, сводя с ума обилием эмоций. Режиссер скрыл этот звук, показав сцену глазами команды с заложенными ушами, из-за чего зрители слышат лишь тишину и видят безумие Одиссея. Люди записывают ироничные видео о том, какая абсурдная музыка свела бы с ума лично их.
Публику рассмешила и сцена с супом. По сюжету на острове Ээя чародейка Кирка накормила им спутников Одиссея, превратив в свиней, но оставив им человеческий разум. Одиссей избежал этой участи благодаря помощи бога Гермеса, предупредившего его об опасности.
Для сцены превращения спутников Одиссея в свиней Нолан отказался от компьютерной графики. Эффект создавали с помощью аниматроники, грима и тщательно подобранных ракурсов. Пользователи соцсетей докрутили это до абсурда и начали снимать своих собак, кошек и капибар, завернутых в розовые пледы или с привязанными игрушечными пятачками.
Иронизируют и над Зендаей. Актриса получила 8 млн долларов за роль богини Афины, хотя появляется на экране суммарно меньше пяти минут.
Завирусились и мемы с Агамемноном в исполнении Бенни Сафди из-за его гипертрофированного образа в фильме. Героя показали подчеркнуто брутальным «гигачадом». Зрители шутят, что в сцене падения Трои царь стоял прямо у ворот наготове, чтобы устроить модное дефиле.
Многие смеются над сценой «Троянский конь изнутри». В ней древнегреческие воины часами сидят в душном, грязном ящике и терпят вонь. Тем временем троянцы закатывают праздник вокруг деревянной статуи, пока внутри нее задыхается злая толпа солдат.
Еще одним объектом для шуток стала Шарлиз Терон, которая сыграла в фильме морскую нимфу Калипсо. Пользователи шутят над ее одеждой.
Помимо этого, зрители обратили внимание на ее излишне статичную мимику.
«Одиссея» — первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX, однако посмотреть в России его в таком формате нельзя. Полноценных проекторов и экранов нужного типа в стране нет, а сама компания IMAX официально ушла с российского рынка, заблокировав оборудование.
Пользовательница с ником @dasha_sparks назвала «Одиссею» «фильмом для богатых». «Если вы не можете позволить себе поездку в другой город или вам просто не повезло жить рядом с кинотеатрами IMAX 70 миллиметров, то вы не сможете увидеть „Одиссею“ именно так, как задумал Кристофер Нолан. Во всем мире есть всего 41 кинотеатр, где фильм показывают в этом формате, и только 25 из них находятся в США. Это означает, что 99% зрителей не смогут увидеть полную версию изображения этого фильма, а разница огромная», — говорит она.
Некоторые ругают картину Нолана за излишнюю простоту и современный язык диалогов. Они отмечают, что ради коммерческого успеха и привлечения массового зрителя Нолан пожертвовал глубиной первоисточника. В сети появились видео, на которых фанаты режиссера насмехаются над критиками «Одиссеи».
Нолан признавался, что работа над «Одиссеей» потребовала от него колоссальных усилий, и он буквально «достиг предела собственной выносливости». «В этом фильме каждый найдет что-то для себя. Это история любви. Это история взросления. Это история о войне и возвращении домой. И я думаю, в этом и заключается вечная привлекательность „Одиссеи“», — сказал режиссер. Он добавил, что его следующий фильм выйдет минимум через три года.