Пятиминутная роль Зендаи, сирены и Агамемнон-гигачад: за что «Одиссею» высмеяли в соцсетях

Пользовательница с ником @dasha_sparks назвала «Одиссею» «фильмом для богатых». «Если вы не можете позволить себе поездку в другой город или вам просто не повезло жить рядом с кинотеатрами IMAX 70 миллиметров, то вы не сможете увидеть „Одиссею“ именно так, как задумал Кристофер Нолан. Во всем мире есть всего 41 кинотеатр, где фильм показывают в этом формате, и только 25 из них находятся в США. Это означает, что 99% зрителей не смогут увидеть полную версию изображения этого фильма, а разница огромная», — говорит она.