Роман «Под стеклянным колпаком» — единственное прозаическое произведение Плат. Он вышел в 1963 году под псевдонимом, незадолго до самоубийства поэтессы. Это полуавтобиографическая история о 19-летней журналистке в 1950-х, которая стажируется в Нью-Йорке, переживает депрессию и пытается покончить с собой.