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Билли Айлиш — на первых фото со съемок «Под стеклянным колпаком»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @betoursmedia

В соцсетях появились первые фото со съемок экранизации «Под стеклянным колпаком» Сильвии Плат. Главную роль в фильме исполнила Билли Айлиш — для нее это дебют в полнометражном кино. Дата выхода пока неизвестна.

Роман «Под стеклянным колпаком» — единственное прозаическое произведение Плат. Он вышел в 1963 году под псевдонимом, незадолго до самоубийства поэтессы. Это полуавтобиографическая история о 19-летней журналистке в 1950-х, которая стажируется в Нью-Йорке, переживает депрессию и пытается покончить с собой.

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Режиссером и сценаристом картины стала Сара Полли, известная по «Любит/Не любит», «Она же Грейс», «Говорят женщины» и «Вдали от нее». За сценарий последней она получила номинацию на «Оскар».

Помимо Айлиш в фильме снимется Кэри Маллиган — она сыграет маму главной героини. Актриса известна по картинам «Девушка, подающая надежды», «Великий Гэтсби» и «Драйв».

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