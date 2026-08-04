В соцсетях появились первые фото со съемок экранизации «Под стеклянным колпаком» Сильвии Плат. Главную роль в фильме исполнила Билли Айлиш — для нее это дебют в полнометражном кино. Дата выхода пока неизвестна.
Роман «Под стеклянным колпаком» — единственное прозаическое произведение Плат. Он вышел в 1963 году под псевдонимом, незадолго до самоубийства поэтессы. Это полуавтобиографическая история о 19-летней журналистке в 1950-х, которая стажируется в Нью-Йорке, переживает депрессию и пытается покончить с собой.
Режиссером и сценаристом картины стала Сара Полли, известная по «Любит/Не любит», «Она же Грейс», «Говорят женщины» и «Вдали от нее». За сценарий последней она получила номинацию на «Оскар».
Помимо Айлиш в фильме снимется Кэри Маллиган — она сыграет маму главной героини. Актриса известна по картинам «Девушка, подающая надежды», «Великий Гэтсби» и «Драйв».