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Минобрнауки запустит для студентов курсы будущих родителей

Афиша Daily
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Фото: Dom Fou/Unsplash

Минобрнауки России планирует запустить в вузах просветительский проект «Университет родительства». Он призван готовить студентов к семейной жизни и воспитанию детей, сообщают РИА «Новости».

Название проекта пока рабочее. Его цель — «формирование в вузах благоприятной среды для принятия и осознания важности семейных ценностей в жизни человека», пояснили в Минобрнауки.

Студентам и сотрудникам университетов предложат добровольные встречи с многодетными семьями, специалистами по семейным отношениям и психологами. Беседы будут неформальными и только для тех, кто действительно заинтересован.

Другие нововведения в вузах — история, философия, основы российской государственности и русский язык — станут обязательными для студентов всех направлений. По словам замминистра науки и высшего образования Константина Могилевского, пока речь идет о пилотном проекте.

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