Минобрнауки запустит для студентов курсы будущих родителей

Минобрнауки России планирует запустить в вузах просветительский проект «Университет родительства». Он призван готовить студентов к семейной жизни и воспитанию детей, сообщают РИА «Новости».
Название проекта пока рабочее. Его цель — «формирование в вузах благоприятной среды для принятия и осознания важности семейных ценностей в жизни человека», пояснили в Минобрнауки.
Студентам и сотрудникам университетов предложат добровольные встречи с многодетными семьями, специалистами по семейным отношениям и психологами. Беседы будут неформальными и только для тех, кто действительно заинтересован.
Другие нововведения в вузах — история, философия, основы российской государственности и русский язык — станут обязательными для студентов всех направлений. По словам замминистра науки и высшего образования Константина Могилевского, пока речь идет о пилотном проекте.