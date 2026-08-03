Дейв Баутиста намерен сыграть Кратоса в сериале «Бог войны»

Американский актер Дейв Баутиста, известный по фильмам «Стражи Галактики» и «Опасный дуэт», намерен сыграть Кратоса в сериале «Бог войны». Об этом сообщил Variety.
Эту роль должен был исполнить Райан Херст, но он получил травму на съемках — разрыв бицепса. Создатели проекта решили пересмотреть актерский состав, чтобы не откладывать старт производства — он запланирован на осень.
В результате студии Amazon MGM и Sony, по данным СМИ, начали переговоры с Баутистой. Официально авторы шоу пока не комментируют эту информацию. Баутиста ранее уже неоднократно сотрудничал с Amazon.
Сериал «Бог войны», основанный на серии игр God of War, выйдет на стриминговом сервисе Prime Video. Он продолжит сюжет двух последних выпусков игр, в которых Кратос воспитывал 10-летнего сына Атреуса, сражаясь с богами скандинавского пантеона.
В сериале Кратос и Атреус отправятся в путешествие, чтобы развеять прах своей жены и матери Фэй. Во время него Кратосу предстоит учить сына быть лучшим богом, а Атреусу — учить отца быть человеком.
Роль Атреуса в шоу исполнит Каллум Винсон. Макс Паркер сыграет Хеймдалля, Олафер Дарри Олафссон — Тора, Мэнди Патинкин — Одина, Аластер Дункан — Мимира, Дэнни Ведберн и Джефф Гулка — братьев Брока и Синдри, Эд Скрейн — Бальдра.
Сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером сериала станет Рональд Д.Мур из Tall Ship Productions. Режиссер Фредерик Э.О.Той поставит первые два эпизода. Среди продюсеров будут Марил Дэвис, Кори Барлог, Нарен Шанкар, Мэттью Грэм и другие.