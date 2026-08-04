В Москве, в Третьяковской галерее, откроется выставка «Природа фотографии»

Государственная Третьяковская галерея откроет выставку «Природа фотографии», посвященную развитию пейзажной фотографии в России. В экспозицию вошли около 130 работ более 30 авторов, многие из которых будут показаны публике впервые. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба Третьяковской галереи.