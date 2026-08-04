В Москве, в Третьяковской галерее, откроется выставка «Природа фотографии»

Государственная Третьяковская галерея откроет выставку «Природа фотографии», посвященную развитию пейзажной фотографии в России. В экспозицию вошли около 130 работ более 30 авторов, многие из которых будут показаны публике впервые. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба Третьяковской галереи.
Проект охватывает период от конца XIX века до наших дней и прослеживает, как фотография прошла путь от попыток подражать живописи до самостоятельного художественного высказывания. Наряду с произведениями из собрания Третьяковской галереи посетители увидят снимки победителей международного конкурса мобильной фотографии Huawei Xmage.
Среди авторов — Евгений Вишняков, Николай Мещерин, Игорь Грабарь, Николай Андреев, Александр Родченко, Вадим Ковригин, Анатолий Ерин и Николай Кулебякин. Выставка также познакомит зрителей с фотографиями, документирующими художественные практики группы «Коллективные действия», проекты Франциско Инфанте и произведения ленд-арта Николая Полисского.
Экспозиция объединит работы разных эпох и направлений, показывая, как менялось представление о пейзаже и какие художественные возможности фотография открывала авторам на протяжении более чем ста лет.