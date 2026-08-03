Дэйв Батиста намерен сыграть Кратоса в сериале «Бог войны»

Американский актер Дэйв Батиста, известный по фильмам «Стражи Галактики» и «Опасный дуэт», намерен сыграть Кратоса в сериале «Бог войны». Об этом сообщил Variety.
Эту роль должен был исполнить Райан Херст, но он получил травму на съемках — разрыв бицепса. Создатели проекта решили пересмотреть актерский состав, чтобы не откладывать старт производства — он запланирован на осень.
В результате студии Amazon MGM и Sony, по данным СМИ, начали переговоры с Батистой. Официально авторы шоу пока не комментируют эту информацию. Батиста ранее уже неоднократно сотрудничал с Amazon.
Сериал «Бог войны», основанный на серии игр God of War, выйдет на стриминговом сервисе Prime Video. Он продолжит сюжет двух последних выпусков игр, в которых Кратос воспитывал 10-летнего сына Атреуса, сражаясь с богами скандинавского пантеона.
В сериале Кратос и Атреус отправятся в путешествие, чтобы развеять прах своей жены и матери, Фэй. Во время него Кратосу предстоить учить сына быть лучшим богом, а Атреусу — учить отца быть человеком.
Роль Атреуса в шоу исполнит Каллум Винсон. Макс Паркер сыграе тХеймдалла, Олафер Дарри Олафссон — Тор, Мэнди Патинкин — Одина, Аластер Дункан — Мимира, Дэнни Ведберн и Джефф Гулка — братьев Брока и Синдри, Эд Скрейн — Бальдура.
Сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером сериала станет Рональд Д. Мур из Tall Ship Productions. Режиссер Фрэдерик Э.О. Тойе поставит первые два эпизода. Среди продюсеров будут Марил Дэвис, Кори Барлог, Нарен Шанкар, Мэттью Грэм и другие.