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Махершала Али воспитывает детей и убивает в трейлере фильма «Твоя мать, твоя мать, твоя мать»

Афиша Daily
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Фото: Amazon MGM Studios/YouTube

На ютуб-канале Amazon MGM Studios опубликовали трейлер фильма «Твоя мать, твоя мать, твоя мать», главную роль в котором исполнил Махершала Али («Зеленая книга», «Лунный свет»). Лента выйдет в зарубежный кинопрокат 25 сентября.

Али сыграл в картине глубоко религиозного наемного убийцу Латифа, который пытается найти баланс между работой, верой и отцовством. Его жизнь становится еще более неоднозначной и сложной после смерти жены.

Видео: Amazon MGM Studios/YouTube

По сюжету герой в стремлении защитить детей отправляется в отчаянное путешествие по Хьюстону. По мере того как враги угрожают уничтожить его, убеждения Латифа начинают рушиться.

Режиссером и сценаристом ленты выступил Бассам Тарик. В актерский состав вошли Джон Чо, Джанкарло Эспозито, Абубакр Али, Трамелл Тиллман, Тиффани Бун и Лейт Накли. Созданием проекта занималась студия Orion Pictures.

Ожидается, что фильм будет сочетать разные жанры. Али заявил на CinemaCon, что Латиф — «самый честный и сложный персонаж», которого он когда-либо встречал в сценарии.
 

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