Махершала Али воспитывает детей и убивает в трейлере фильма «Твоя мать, твоя мать, твоя мать»

На ютуб-канале Amazon MGM Studios опубликовали трейлер фильма «Твоя мать, твоя мать, твоя мать», главную роль в котором исполнил Махершала Али («Зеленая книга», «Лунный свет»). Лента выйдет в зарубежный кинопрокат 25 сентября.
Али сыграл в картине глубоко религиозного наемного убийцу Латифа, который пытается найти баланс между работой, верой и отцовством. Его жизнь становится еще более неоднозначной и сложной после смерти жены.
По сюжету герой в стремлении защитить детей отправляется в отчаянное путешествие по Хьюстону. По мере того как враги угрожают уничтожить его, убеждения Латифа начинают рушиться.
Режиссером и сценаристом ленты выступил Бассам Тарик. В актерский состав вошли Джон Чо, Джанкарло Эспозито, Абубакр Али, Трамелл Тиллман, Тиффани Бун и Лейт Накли. Созданием проекта занималась студия Orion Pictures.
Ожидается, что фильм будет сочетать разные жанры. Али заявил на CinemaCon, что Латиф — «самый честный и сложный персонаж», которого он когда-либо встречал в сценарии.