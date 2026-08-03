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Кейт Мара и Финн Уиттрок снялись в триллере о войне во Вьетнаме

Афиша Daily
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Фото: Michael Kovac/Getty Images

Номинантка на премию «Эмми» Кейт Мара («Фантастическая четверка», «Поза») снялась в триллере «Trust The Man» («Доверьтесь человеку»), посвященному войне во Вьетнаме. Об этом сообщил Deadline.

В актерский состав проекта вошли также Финн Уиттрок («Американская история ужасов»), Джастис Смит («Я видел свечение телевизора») и Виктор Гарбер («Титаник»). Главные роли исполнили Дэниел Рэдклифф («Гарри Поттер») и Джонатан Грофф («Хор»).

Режиссером и сценаристом фильма выступил Уилл Грэм. Съемки прошли летом 2026 года в Нью-Джерси. В них поучаствовали также Ангус О'Брайен и Джек Болл.

Картина расскажет об амбициозном офицере разведки, который получает задание расследовать прошлое прославленного солдата с таинственной биографии. По мере развития слежки и допросов герои оказываются втянуты в опасную связь, где грань между лояльностью и одержимостью стирается.

Продюсерами проекта выступили сам Грэм, Тоня Дэвис и Макс Лински из Invitation Media, Люк Роджерс и Алекс Г. Скотт. Исполнительными продюсерами стали Рэдклифф, Кристиан Холл, Молли К. Куинн, Мэттью М. Уэлти, Элан Гейл, Дэвид Жандрон, Али Джазайери, Стефан Клинк, Джеффри Сорос и Хейли Виренго.

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