Графический роман о Шерлоке Холмсе промаркируют в России из-за упоминаний наркотиков

Российский книжный союз ведет перечень книг, подлежащих маркировке. Сейчас в нем более 3400 изданий. 3 августа в список внесли более 150 книг. Среди них — роман «Имя мне — Красный» Орхана Памука, бестселлер «Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот обрели надежду на улицах Лондона» Джеймса Боуэна, «Зов Ктулху» Говарда Лавкрафта», «Доктор Сон» Стивена Кинга», «Удушье» Чака Паланика.