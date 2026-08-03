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Графический роман о Шерлоке Холмсе промаркируют в России из-за упоминаний наркотиков

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: АСТ

Графический роман «В голове Шерлока Холмса. Дело о скандальном билете» Сирил Льерон и Бенуа Даана получит в России специальную маркировку в соответствии с законом против пропаганды наркотиков. Об этом написало РИА «Новости».

Книга вошла в перечень изданий, в которых обнаружили упоминание наркотиков. Ранее в этом списке оказались книги о Егоре Летове, детективы Джоан Роулинг и биографии Владимира Высоцкого и Михаила Булгакова.

Российский книжный союз ведет перечень книг, подлежащих маркировке. Сейчас в нем более 3400 изданий. 3 августа в список внесли более 150 книг. Среди них — роман «Имя мне — Красный» Орхана Памука, бестселлер «Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот обрели надежду на улицах Лондона» Джеймса Боуэна, «Зов Ктулху» Говарда Лавкрафта», «Доктор Сон» Стивена Кинга», «Удушье» Чака Паланика.

Изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» вступили в силу с 1 марта. Они предусматривают уголовную и административную ответственность за распространение литературы и произведений искусства с упоминанием наркотиков без маркировки. Издателей обязали предупреждать читателей, если наркотики упоминаются как часть художественного смысла.

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