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Половина россиян не понимает, как легализация криптовалют повлияет на их жизнь

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Paramount Pictures

Более половины россиян пока не понимают, как легализация криптовалют повлияет на их жизнь. Об этом свидетельствуют результаты опроса медиахолдинга Rambler&Co, проведенного на фоне принятия закона о регулировании криптовалют, который должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба холдинга. 

Согласно исследованию, 52% респондентов никогда не пользовались криптовалютой и не могут оценить последствия нового закона. Еще 22% считают, что цифровые активы лучше регулировать, чем оставлять в серой зоне, а 20% называют легализацию ожидаемым шагом к более прозрачному рынку. Лишь 6% заинтересовались криптой именно после появления новостей о новом законодательстве.

Несмотря на изменения, 69% участников опроса не видят для себя сценариев использования криптовалют даже после их легализации. Остальные рассматривают цифровые активы для оплаты зарубежных покупок (8%), долгосрочных инвестиций (6%), предпринимательской деятельности (4%) или других целей (13%).

Главными условиями для развития рынка россияне называют понятные правила игры. 38% хотели бы получать честную информацию без обещаний быстрого заработка, 36% ждут четкого законодательства и распределения ответственности между участниками рынка. Еще 16% считают важным появление надежных лицензированных площадок, а 10% — простых сервисов и понятных интерфейсов для новичков.

Опрос также показал, что уровень знаний о криптовалютах остается невысоким. 54% признались, что почти ничего не знают о принципах работы цифровых активов, 23% жалуются на противоречивую информацию, а хорошо разбираются в теме и имеют собственный опыт только 6% респондентов.

Исследование проводилось с 23 по 30 июля 2026 года на площадках Rambler&Co. В нем приняли участие более двух тысяч интернет-пользователей.

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