Половина россиян не понимает, как легализация криптовалют повлияет на их жизнь

Более половины россиян пока не понимают, как легализация криптовалют повлияет на их жизнь. Об этом свидетельствуют результаты опроса медиахолдинга Rambler&Co, проведенного на фоне принятия закона о регулировании криптовалют, который должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба холдинга.