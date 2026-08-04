Половина россиян не понимает, как легализация криптовалют повлияет на их жизнь

Более половины россиян пока не понимают, как легализация криптовалют повлияет на их жизнь. Об этом свидетельствуют результаты опроса медиахолдинга Rambler&Co, проведенного на фоне принятия закона о регулировании криптовалют, который должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба холдинга.
Согласно исследованию, 52% респондентов никогда не пользовались криптовалютой и не могут оценить последствия нового закона. Еще 22% считают, что цифровые активы лучше регулировать, чем оставлять в серой зоне, а 20% называют легализацию ожидаемым шагом к более прозрачному рынку. Лишь 6% заинтересовались криптой именно после появления новостей о новом законодательстве.
Несмотря на изменения, 69% участников опроса не видят для себя сценариев использования криптовалют даже после их легализации. Остальные рассматривают цифровые активы для оплаты зарубежных покупок (8%), долгосрочных инвестиций (6%), предпринимательской деятельности (4%) или других целей (13%).
Главными условиями для развития рынка россияне называют понятные правила игры. 38% хотели бы получать честную информацию без обещаний быстрого заработка, 36% ждут четкого законодательства и распределения ответственности между участниками рынка. Еще 16% считают важным появление надежных лицензированных площадок, а 10% — простых сервисов и понятных интерфейсов для новичков.
Опрос также показал, что уровень знаний о криптовалютах остается невысоким. 54% признались, что почти ничего не знают о принципах работы цифровых активов, 23% жалуются на противоречивую информацию, а хорошо разбираются в теме и имеют собственный опыт только 6% респондентов.
Исследование проводилось с 23 по 30 июля 2026 года на площадках Rambler&Co. В нем приняли участие более двух тысяч интернет-пользователей.