Участниц велогонки «Тур де Франс» заподозрили в увеличении груди ради лучшей аэродинамики

Во время женской многодневки «Тур де Франс» разгорелся необычный спор. Некоторые команды подозревают соперниц в использовании специальных накладок под спортивной формой, которые визуально увеличивают грудь и, как считается, помогают улучшить аэродинамику. Об этом сообщило РИА «Новости».
Речь идет о модификации экипировки, которая может изменить воздушный поток вокруг тела и уменьшить сопротивление воздуха. Подобные изменения запрещены правилами Международного союза велосипедистов (UCI), если они дают спортсменкам дополнительное преимущество.
Несколько команд уже обратились к судьям UCI с просьбой четко определить, как именно должно применяться это правило. Среди возможных мер обсуждается послегоночный осмотр спортсменок в закрытой зоне.
Интерес к теме подогревает и научное исследование, опубликованное в журнале ScienceDirect. Его авторы пришли к выводу, что обтекаемая форма в области груди способна снизить аэродинамическое сопротивление примерно на 3,6%. По расчетам исследователей, это может дать преимущество около 0,78 секунды на каждом километре дистанции.