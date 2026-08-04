Участниц велогонки «Тур де Франс» заподозрили в увеличении груди ради лучшей аэродинамики

Интерес к теме подогревает и научное исследование, опубликованное в журнале ScienceDirect. Его авторы пришли к выводу, что обтекаемая форма в области груди способна снизить аэродинамическое сопротивление примерно на 3,6%. По расчетам исследователей, это может дать преимущество около 0,78 секунды на каждом километре дистанции.