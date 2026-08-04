Джон Сина в первом дублированном трейлере «Хитрого койота»

Кинокомпания «Каро Премьер» поделилась с «Афишей Daily» первым российским трейлером «Хитрого койота» — полнометражного фильма о персонаже «Looney Tunes». Он выйдет в российский прокат 10 сентября.
Комедийная механика оригинала сохранится, но действие перенесется в наши дни. Анимированные персонажи будут сосуществовать с живыми актерами.
Хитрый койот подает в суд на корпорацию «Акме» — за десятилетия ее изобретения превратили его жизнь в ад. Бомбы разрывали Койота на куски, динамит подрывал, магниты калечили, валуны расплющивали, поезда переезжали, пружины подбрасывали, ракеты сотрясали, а реактивные коньки сбивали с ног.
В суде его оппонентом станет корпоративный юрист Бадди Крейн, для которого прибыль важнее справедливости. Эту роль исполнил Джон Сина («Миротворец»).
Режиссером фильма выступил Дэйв Грин («Черепашки-ниндзя-2»), а сценаристом — Джеймс Ганн («Стражи Галактики»). Помимо Сины в фильме также снялись Уилл Форте («Небраска») и Лана Кондор («Алита: Боевой ангел»).