Джон Сина в первом дублированном трейлере «Хитрого койота»

Хитрый койот подает в суд на корпорацию «Акме» — за десятилетия ее изобретения превратили его жизнь в ад. Бомбы разрывали Койота на куски, динамит подрывал, магниты калечили, валуны расплющивали, поезда переезжали, пружины подбрасывали, ракеты сотрясали, а реактивные коньки сбивали с ног.