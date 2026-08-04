Весь август для посетителей концертов Музея музыки организуют бесплатные экскурсии

Музей музыки запустил акцию «Август на музейной волне». Весь месяц обладатели билетов на концерты в музеях объединения смогут бесплатно посетить 30-минутную экскурсию. Начало — за 45 минут до концерта.
В программе:
- концерт — посвящение Клавдии Шульженко в Музее П.И.Чайковского;
- дуэт арфы и саксофона и концерт с мелодиями из «Иронии судьбы», «17 мгновений весны» и других фильмов в Музее музыки;
- выступление правнука Льва Термена на терменвоксе и балеты Прокофьева в транскрипциях для четырех рук в Музее С.С.Прокофьева;
- вечер — посвящение Антонине Неждановой в Музее дирижера Николая Голованова.
Бесплатные экскурсии доступны по выставкам «Экспомузыка» в Музее музыки, «Русская музыка. Особая миссия» и «У песни — женская душа» в Музее Чайковского, «Большой дом Больших артистов» в квартире Голованова и другим.
Среди других музыкальных событий августа — новая программа композитора Глеба Андрианова в Cinematic Orchestra 6 августа. «В этот вечер оркестр выходит за пределы привычного формата. Музыка встречается с современным танцем, превращаясь в единый художественный акт. Каждое движение рождается из звучания, а каждая нота получает визуальное воплощение», — говорят организаторы.