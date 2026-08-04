Весь август для посетителей концертов Музея музыки организуют бесплатные экскурсии

Среди других музыкальных событий августа — новая программа композитора Глеба Андрианова в Cinematic Orchestra 6 августа. «В этот вечер оркестр выходит за пределы привычного формата. Музыка встречается с современным танцем, превращаясь в единый художественный акт. Каждое движение рождается из звучания, а каждая нота получает визуальное воплощение», — говорят организаторы.