Пикник Афиши х Сбер и Etlon Coffee запустили «Кофейный квест» по Петербургу

Чтобы отправиться в кофейное приключение, достаточно с 29 июля по 7 августа сделать покупку в одной из семи кофеен-участниц и получить карточку с первой наклейкой. Дальше — маршрут еще через шесть точек: на Кирочной улице, Литейном проспекте, Большом проспекте Петроградской стороны, Кожевенной линии, 11-й Красноармейской улице, улице Гастелло и Кременчугской улице. Порядок не важен — главное собрать все наклейки и в финале заглянуть к призовому автомату на Кременчугской улице.