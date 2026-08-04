Пикник Афиши х Сбер и Etlon Coffee запустили «Кофейный квест» по Петербургу

Пикник Афиши х Сбер и Etlon Coffee приглашают жителей Петербурга принять участие в кофейном квесте. С 29 июля по 7 августа участникам предстоит собрать коллекцию наклеек в кофейнях Etlon Coffee. В финале — призы: от фирменного мерча и сертификатов до ВИП-билета на Пикник Афиши х Сбер, который пройдет 8 августа на Елагином острове.
Петербург невозможно представить без прогулок, а хорошую прогулку — без чашки кофе. Etlon Coffee и Пикник Афиши х Сбер объединились, чтобы превратить привычный маршрут по городу в небольшое летнее приключение.
Etlon Coffee — это команда ребят, которые варят твой любимый кофе по всему городу. Для них важно не просто готовить стабильно вкусный кофе, но и делиться атмосферой, в которой приятно проводить время и создавать новые моменты вместе.
Пикник Афиши х Сбер тоже объединяет людей вокруг ярких впечатлений — музыки, гастрономии, городских прогулок и атмосферы большого летнего праздника. Так появился совместный квест, который станет еще одним поводом исследовать Петербург этим летом.
Чтобы отправиться в кофейное приключение, достаточно с 29 июля по 7 августа сделать покупку в одной из семи кофеен-участниц и получить карточку с первой наклейкой. Дальше — маршрут еще через шесть точек: на Кирочной улице, Литейном проспекте, Большом проспекте Петроградской стороны, Кожевенной линии, 11-й Красноармейской улице, улице Гастелло и Кременчугской улице. Порядок не важен — главное собрать все наклейки и в финале заглянуть к призовому автомату на Кременчугской улице.
Среди призов — пленочный фотоаппарат, сертификат, ВИП-билет на Пикник Афиши х Сбер, запас дрипов на месяц, фирменный набор «У нас есть Etlon дома» и многое другое. И даже если удача окажется не на вашей стороне, без подарка не останется никто!
А еще больше сюрпризов — 8 августа на Елагином острове. Пикник Афиши х Сбер объединит музыку, гастрономические проекты, дизайнерский маркет, луна-парк под открытым небом и десятки поводов провести этот день ярко. Вас ждут подарки, розыгрыши и активности от партнеров фестиваля, а в перерыве можно будет заглянуть в Etlon Coffee за стаканчиком кофе от любимых бариста.
Участвуйте в кофейном квесте, испытайте удачу и приходите на Пикник Афиши х Сбер 8 августа. Пусть это лето будет незабываемым, вкусным и наполненным впечатлениями!