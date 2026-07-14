Партнерский материал Что надо успеть на Пикнике Афиши х Сбер в Петербурге Афиша Daily Владимир Завьялов Сегодня 5 мин на чтение

Фото: Максим Жидяев

Пикник Афиши х Сбер уже прошел в Москве и едет в Петербург. На фестивале будет столько всего, что тратить драгоценное время в очереди за едой просто обидно. Поэтому особенно удобно заказать доставку из фуд-корта через Купер прямо к сцене. А пока готовится вок, шаверма или кофе — успеть обойти самые интересные локации площадки. О них и расскажем!

Завести друзей или романтическое знакомство, если вы один Смотреть на спины в очереди за бургером, да еще и одному, — скука смертная. Вместо этого лучше сходить на площадку быстрых знакомств, созданную для тех, кто пришел соло или просто хочет познакомиться с классными людьми именно на фестивале. Вы сможете попытать удачу у «колеса Фортуны», выбить подарок в игровом автомате или оставить свое фото с контактами на специальной доске. Главное, здесь работает зона быстрых знакомств, так что без компании вы совершенно точно не останетесь. А если вы пришли парой, можно пройти шуточную свадебную регистрацию и забрать с Пикника кучу воспоминаний. Поймать баланс на воде и суше Лето — лучшее время для водных активностей. Попробуйте фингерфлоубординг на макете искусственной волны для серфинга — то есть, буквально управлять мини-доской пальцами рук. А если вы все же любите ощущать твердую почву под ногами, встаньте на балансборд или поучаствуйте в аттракционе с ловлей уточек на удочку. Кастомизировать одежду или расписать футболку © Павел Жданов Сразу в нескольких зонах Пикника кипит творческая жизнь: мастер-классы по росписи одежды и даже настоящий термопресс, с помощью которого можно мгновенно кастомизировать футболку или лонгслив принтами от известных художников. Так что вы сможете своими руками сделать на фестивале и унести на память мерч с авторским дизайном. Поваляться в гамаке Если вы хотите отдохнуть между сетами любимых артистов, то лучше спокойно развалиться в гамаке, закрыть глаза и почувствовать себя на борту яхты с парусами. Заняться фитнесом и сходить на массаж В этом году на Пикнике куча спортивных активностей. Разомнитесь на тренировках по йоге, зумбе и стретчингу или проверьте себя на прочность в челлендж-зоне с испытаниями на силу, выносливость и баланс. Сразу после спортивных дел отправляйтесь на профессиональный тайский массаж и проработайте шейно-воротниковую зону. Это идеальный способ перезагрузить уставшее тело и пойти на следующего артиста с отдохнувшей поясницей. Подарить детям праздник © Максим Жидяев Детская программа Пикника в этом году обширна. Маленьких гостей ждет масштабная спортивная зона с полосой препятствий, мастер-классами, призами и ярким аквагримом. Рядом ребята смогут собрать из кубиков собственные аттракционы луна-парка, а в интерактивном городке — создать уникальные арт-объекты, костюмы и символику города. Если вы пришли совсем с крохой, то на фестивале есть комната матери и ребенка, где есть пеленальные столы, подгузники, кресла для кормления и зона ожидания с шезлонгами в тени. Сделать классный фестивальный лук На маркете Пикника можно пересобрать фестивальный лук прямо на месте. Сразу в нескольких бьюти-зонах визажисты займутся выразительными образами и креативными прическами. Также можно протестировать косметические новинки и подобрать идеальный оттенок блеска для губ под присмотром мастеров, исследовать локальные бренды, примерить фактурные куртки из гобелена, легкие велюровые костюмы с авторскими принтами и защититься очками от солнца. Сделать портрет На фестивале будет работать фотобудка от «Афиши», но она необычная: вместо камеры — профессиональный иллюстратор, который за пять минут нарисует ваш портрет. Получится живое напоминание о выходных, проведенных в атмосфере Пикника. Забрать свой кофе и шаверму на стойке без очередей и поучаствовать в конкурсах © Павел Жданов Пока вы исследуете территорию фестиваля, о вашем бранче позаботится Купер. Павильон сервиса доставки на фестивале устроен так, чтобы полностью избавить вас от суеты и ожидания. Вся фронтальная часть отдана под технологичную зону выдачи заказов с круглой стойкой, к которой удобно подходить сразу с трех сторон, что позволяет максимально быстро распределять потоки людей. За стойкой установлены специальные закрытые стеллажи с пронумерованными ячейками, где хранятся готовые блюда, а внутри самой конструкции спрятаны холодильники с ледяным лимонадом. Все устроено очень просто: сотрудники быстро находят нужный номер ячейки и выдают заказ. На противоположной стороне площадки Купер приготовил интерактивную программу, чтобы ожидание доставки было нескучным. Здесь можно пройти несколько увлекательных заданий, за которые дарят фестивальные сувениры. Так что, пока готовится ваш любимый стритфуд, вы можете поучаствовать в интерактивах, забрать подарки и получить свой горячий обед вместе с прохладительным напитком.

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