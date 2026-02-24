Российский университет правосудия запустит магистратуру по праву криптовалют

Сроки запуска программы неизвестны. Главной задачей на посту ректора Тисен назвала трансформацию университета в ведущий центр инновационного юридического знания. Университет планирует также усилить подготовку по направлениям, связанным с противодействием преступлениям с использованием информационных технологий.



Недавно стало известно, что «Вкусвилл» запустит магистратуру по разработке полезных продуктов совместно с Росбиотехом. Прием документов начнется 20 июня. Для студентов организуют офлайн-формат с лекциями, практиками, дегустациями и посещением производств, а также онлайн-модули с мастер-классами.