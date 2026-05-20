Книги о Егоре Летове получат специальную маркировку из-за упоминания в них наркотиков

Речь идет об изданиях «Егор Летов: Калейдоскоп. Прямая речь, интервью, монологи», «Егор Летов: Сияние» и «Егор Летов: Моя оборона. Архивные фотографии, документы, рукописи». В них содержатся воспоминания музыканта и его интервью.



Сейчас в списке Российского книжного союза около 2,3 тыс. произведений. Срели них сочинения Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Татьяны Устиновой, Натальи Нестеровой, Дины Рубиной, Стивена Кинга, Чака Паланика, Карлоса Кастанеды, Эриха Марии Ремарка, Джона Стейнбека и Дэниела Киза.



Требования к обязательной маркировке книг, содержащих информацию о наркотических средствах, ввели 1 марта. Согласно им, издатели должны предупреждать читателей, если наркотики упоминаются как часть художественного смысла, и помечать издания антинаркотическими надписями.