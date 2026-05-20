Джон Сина и Эрик Андре в первом трейлере комедии «Братик»

В конце прошлого года Джон Сина завершил карьеру в рестлинге. В своем последнем поединке он проиграл австрийцу Вальтеру Хану, который выступает под псевдонимом Гюнтер. Сина попрощался с публикой, оставив на ринге свою обувь и напульсники. На прощание он отдал салют и поклонился на вершине рампы.