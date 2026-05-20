Джон Сина и Эрик Андре в первом трейлере комедии «Братик»

Фото: Netflix

Netflix опубликовал первый трейлер комедии «Братик» («Little Brother») Мэтта Спайсера — режиссера «Ингрид едет на Запад». Его новая картина выйдет на стриминге 26 июня.

По сюжету в жизнь успешного агента по недвижимости Радда неожиданно возвращается Маркус — его «младший брат», с которым они познакомились еще в детстве. Тщательно выстроенный мир Радда — семья, карьера — превращается в хаос из-за эксцентричного и неуравновешенного гостя.

Главные роли исполнили Джон Сина («Миротворец») и Эрик Андре («Очень плохие девчонки»). Для актеров этот фильм станет не первым совместным проектом. Ранее Сина и Андре работали вместе над одним из эпизодов пятого сезона «Шоу Эрика Андре».

В актерский состав также вошли Мишель Монахан («Семейный план»), Кристофер Мелони («Закон и порядок: Специальный корпус»), Шерри Кола («Я люблю Дика»), Бен Алерс («Последние из нас»), Брайс Гейзар («Чудо») и Пайлот Банч («Конец Дубовой улицы»), а также комики Эго Нводим, Калеб Хирон. Сценарий написали Джаррад Пол и Эндрю Могел. Продюсерами выступили Дэвид Бернад и Рубен Фляйшер

Видео: Netflix

В конце прошлого года Джон Сина завершил карьеру в рестлинге. В своем последнем поединке он проиграл австрийцу Вальтеру Хану, который выступает под псевдонимом Гюнтер. Сина попрощался с публикой, оставив на ринге свою обувь и напульсники. На прощание он отдал салют и поклонился на вершине рампы.

