Дженна Ортега сыграет в новом фильме Леоса Каракса «Lily May B»

Дженна Ортега получила главную роль в фильме «Lily May B». Режиссером выступит Леос Каракс («Дурная кровь»), пишет Variety.
Ленту описывают как сюрреалистичный роуд-муви с элементами антиутопии. В центре сюжета — девочка, девушка и молодой человек, каждый из которых скрывает страшную тайну. Они встречаются в мире, находящемся на грани конца света, и отправляются в путешествие в поисках самих себя.
Кто еще снимется в картине, станет известно в сентябре. Съемки начнутся весной 2027 года.
Сейчас Ортега снимается в третьем сезоне «Уэнсдей». Премьера состоится в следующем году.