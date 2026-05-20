МТС предложила архитекторам переосмыслить дизайн городских вышек связи

МТС объявила о старте проекта по переосмыслению внешнего вида телеком-инфраструктуры в российских городах. Вместе с архитектурным клубом A-House компания проведет конкурс на создание нового дизайна опор базовых станций связи.
Участникам предлагают разработать концепцию вышек, которые будут не только выполнять технические функции и поддерживать сети 5G, но и впишутся в городской ландшафт.
Заявки на конкурс «Меняя привычное» принимаются с 19 мая по 14 июня. Призовой фонд составит 3 млн рублей. Участвовать могут российские и зарубежные архитектурные бюро.
Победившую концепцию планируют реализовать в Москве в 2027 году, а затем масштабировать на другие города при соблюдении технических требований и согласований.
Работы будут оценивать по архитектурной выразительности, функциональности, возможности размещения оборудования, реализуемости и экономической эффективности.
«Технологии передачи связи — неотъемлемая часть функциональной городской среды, их роль будет расти с цифровизацией города, роботизацией, появлением автономных транспорта и перевозок. Мы поставили задачу найти новые формы и архитектурные образы объектов связи, представить, каким будет город будущего — функционально и эстетически. Для этого вместе с архитектурным клубом A-House запускаем архитектурный конкурс, чтобы дать участникам переосмыслить эстетику опор базовых станций как арт-объектов „города будущего“ и роль прогрессивных технологий. Они должны обогатить архитектурный ландшафт и незаменимые объекты инфраструктуры, которые делают город комфортным и удобным, а также формируют восприятие города. Мы ожидаем запуск проекта начиная с Москвы, как одного из самых развитых мегаполисов мира», — отметил вице-президент МТС по маркетингу и клиентскому опыту Алексей Кулаков.
Итоги конкурса подведут осенью 2026 года на выставке-презентации. Сейчас на фестивале A-Fest можно посмотреть мультимедийную инсталляцию о телеком-инфраструктуре будущего.