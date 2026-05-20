Собянин: завершить строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии метро планируется в 2030 году

Зимой для станции «Достоевская» утвердили архитектурную концепцию в стиле ар-деко. Как подчеркнул градоначальник, ее облик объединит в себе монументальность первых линий московского метро и имя Федора Достоевского. В отделке платформы используют натуральный камень и художественный металл.