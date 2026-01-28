В Москве утвердили архитектурную концепцию новой станции метро «Достоевская»

Для станции «Достоевская» Кольцевой линии метро в Москве утвердили архитектурную концепцию в стиле ар-деко. Об этом говорится в телеграм-канале мэра Сергея Собянина.



«Ее облик объединит в себе монументальность первых линий московского метро и имя Федора Достоевского. Интерьеры будут светлыми и торжественными: с выразительными опорами, рельефным потолком и узорным каменным полом», — рассказал Собянин.



В отделке платформы используют натуральный камень и художественный металл. Часть гранита из российских месторождений применят в метро впервые. Светильники изготовят из художественного стекла. Вдоль путевых стен разместят панно с панорамами городов, связанных с жизнью Федора Достоевского: Москвы, Петербурга, Твери и Старой Руссы.



«Достоевская» станет первой новой станцией Кольцевой линии за более чем 70 лет. Она будет расположена между «Новослободской» и «Проспектом Мира», на пересечении улиц Самотечной и Дурова.



Недавно на «Комсомольской» станции метро в Москве установили бесплатный водомат с чистой питьевой водой. Ее можно набрать только в свою емкость.