По «Рику и Морти» снимут полнометражный фильм

Появился тизер фильма «Rolling Loud» с Оуэном Уилсоном и Трэвисом Скоттом

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: «Rolling Loud»

На YouTube появился тизер комедии «Rolling Loud».

В нем Оуэн Уилсон сыграет отца, берущего своего 13-летнего сына на фестиваль «Rolling Loud», хедлайнером которого стал Трэвис Скотт. Затем отец теряет ребенка в толпе. «С каждым выбором становится все хуже, с каждым мгновением становится все громче, и простого выхода нет», — говорится в синопсисе.

Премьера состоится 2 октября. Режиссером картины выступил Джереми Гарелик. В фильме также появятся Мэтт Райф, Sexyy Red, Ski Mask the Slump God, Ty Dolla $ign и другие. Он включает в себя реальные сцены с фестиваля в Майами в 2024 году, в которых Оуэн присоединился к Трэвису на сцене. Производством занимались студии American High, Live Nation Productions, Live Nation Studios и организаторы фестиваля.

Источник: Live Nation/Youtube

«Rolling Loud» — это крупнейший ежегодный фестиваль, полностью посвященный хип-хоп-музыке. Он был основан в 2015 году в Майами. 

