Появился тизер фильма «Rolling Loud» с Оуэном Уилсоном и Трэвисом Скоттом

На YouTube появился тизер комедии «Rolling Loud».



В нем Оуэн Уилсон сыграет отца, берущего своего 13-летнего сына на фестиваль «Rolling Loud», хедлайнером которого стал Трэвис Скотт. Затем отец теряет ребенка в толпе. «С каждым выбором становится все хуже, с каждым мгновением становится все громче, и простого выхода нет», — говорится в синопсисе.



Премьера состоится 2 октября. Режиссером картины выступил Джереми Гарелик. В фильме также появятся Мэтт Райф, Sexyy Red, Ski Mask the Slump God, Ty Dolla $ign и другие. Он включает в себя реальные сцены с фестиваля в Майами в 2024 году, в которых Оуэн присоединился к Трэвису на сцене. Производством занимались студии American High, Live Nation Productions, Live Nation Studios и организаторы фестиваля.