Российский бренд «Эконика» удалил фотосессию с Роузи Хантингтон-Уайтли

Российский бренд обуви и аксессуаров «Эконика» удалил фотосессию с Роузи Хантингтон-Уайтли в инстаграме*.



В компании сообщили «Афише Daily», что удаление связано с техническими ограничениями инстаграма. «Рекламная кампания с Роузи Хантингтон-Уайтли продолжается в плановом режиме. Контент с моделью имеет территориальные ограничения на использование в Instagram. Мы находимся в диалоге с представителями Meta** по поводу технической возможности реализации таких настроек», — пояснили в «Эконике». В телеграме кампейн с британской моделью остался.