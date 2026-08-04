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Российский бренд «Эконика» удалил фотосессию с Роузи Хантингтон-Уайтли

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Эконика»

Российский бренд обуви и аксессуаров «Эконика» удалил фотосессию с Роузи Хантингтон-Уайтли в инстаграме*.

В компании сообщили «Афише Daily», что удаление связано с техническими ограничениями инстаграма. «Рекламная кампания с Роузи Хантингтон-Уайтли продолжается в плановом режиме. Контент с моделью имеет территориальные ограничения на использование в Instagram. Мы находимся в диалоге с представителями Meta** по поводу технической возможности реализации таких настроек», — пояснили в «Эконике». В телеграме кампейн с британской моделью остался.

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© «Эконика»
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© «Эконика»
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© «Эконика»
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© «Эконика»

Фотосессия появилась в соцсетях бренда в конце июля. Она предназначалась для осенне-зимней коллекции. Кадры сняли в парижском дворце XVIII века.

Ранее снимки с Роузи раскритиковали в соцсетях. Пользователи писали, что бренд позволяет затраты на кампейн с известной супермоделью и бывшим ангелом Victoria’s Secret, хотя производит товары низкого качества и сокращает штат сотрудников.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

** Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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