Российский бренд «Эконика» удалил фотосессию с Роузи Хантингтон-Уайтли

Российский бренд обуви и аксессуаров «Эконика» удалил фотосессию с Роузи Хантингтон-Уайтли в инстаграме*.
В компании сообщили «Афише Daily», что удаление связано с техническими ограничениями инстаграма. «Рекламная кампания с Роузи Хантингтон-Уайтли продолжается в плановом режиме. Контент с моделью имеет территориальные ограничения на использование в Instagram. Мы находимся в диалоге с представителями Meta** по поводу технической возможности реализации таких настроек», — пояснили в «Эконике». В телеграме кампейн с британской моделью остался.
Фотосессия появилась в соцсетях бренда в конце июля. Она предназначалась для осенне-зимней коллекции. Кадры сняли в парижском дворце XVIII века.
Ранее снимки с Роузи раскритиковали в соцсетях. Пользователи писали, что бренд позволяет затраты на кампейн с известной супермоделью и бывшим ангелом Victoria’s Secret, хотя производит товары низкого качества и сокращает штат сотрудников.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
** Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.