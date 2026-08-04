Эндрю Гарфилд в дублированном трейлере средневекового экшна «Восставший»

Кинокомпания «Парадиз» поделилась с «Афишей Daily» трейлером «Восставшего» — нового фильма Пола Гринграсса, обладателя «Золотого медведя» Берлинале. В российский прокат картина выйдет 10 сентября.
Действие разворачивается в Англии XIV века. Страна только оправилась от эпидемии чумы, унесшей треть населения. Сельское хозяйство в упадке, крестьянские общины распадаются, а лорды пытаются вернуть утраченные позиции.
Эндрю Гарфилд («Социальная сеть») исполняет роль Уота Тайлера — предводителя крестьянского восстания. Бунтовщики требуют отмены крепостного права, замены натуральных повинностей денежными и введения единой ренты для всех.
В актерский состав также вошли Томасин МакКензи («Не оставляй следов»), Кэтрин Уотерстон («Фантастические твари»), Джейми Белл («Билли Эллиот»), Космо Джарвис («Под огнем»), Джонни Ли Миллер («Элементарно») и Том Холландер («Ночной администратор»). Режиссером выступил Пол Гринграсс, обладатель «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля за фильм «Кровавое воскресенье».