С сентября забытые в автобусе вещи будут хранить бесплатно только 24 часа

С сентября вещи, забытые в автобусах и городском наземном электротранспорте, будут хранить бесплатно в течение 24 часов с момента обнаружения, следует из приказа Минтранса. Если владелец не заберет пропажу за это время, перевозчик сможет взимать плату за дальнейшее хранение — ее размер он установит самостоятельно.
Обнаружив забытые вещи, пассажир должен сообщить об этом кондуктору, водителю или уполномоченному лицу на автовокзале. Вещи передадут на хранение под расписку с подробным описанием.
Если пассажир ехал по междугороднему маршруту и вспомнил о пропаже уже после выхода в промежуточном пункте, он может обратиться к дежурному любого автовокзала или автостанции на маршруте. Тот обязан немедленно связаться с коллегами и организовать пересылку вещей к месту нахождения пассажира. Все расходы, связанные с возвратом, покрывает владелец вещей.
Получить забытые вещи можно будет при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Параллельно Минтранс также разрабатывает поправки в законодательство, чтобы поездки в такси для семей с детьми стали доступнее. С 1 июня в Уфе действует пилотный проект: многодетные семьи получают скидку 30% на детские поездки. Проект реализуется совместно с «Яндексом» и властями Башкортостана.