С сентября забытые в автобусе вещи будут хранить бесплатно только 24 часа

Эндрю Гарфилд в дублированном трейлере средневекового экшна «Восставший»
В США пенсионер прилетел в магазин на вертолете, чтобы не терять время в пробках
Глава Sony объяснил, почему продолжение «Однажды в… Голливуде» снимает Финчер, а не Тарантино
Потребление алкоголя в России упало до минимума почти за 30 лет
Росстандарт принял ГОСТ на правильное управление работниками
В Египте запустили электронную визу для туристов. Пока она работает только в Каире
Драму «Космос как предчувствие» снова покажут в кинотеатрах к юбилею Алексея Учителя
В Лондоне впервые за полтора века целый месяц не было дождей
Одиноких женщин в России предложили полностью освободить от работы по пятницам
Исследование: дети, начавшие пользоваться соцсетями в 11–12 лет, хуже сдают экзамены
Российский бренд «Эконика» удалил фотосессию с Роузи Хантингтон-Уайтли
Блогера Гусейна Гасанова заочно приговорили к четырем годам колонии
Успеть все на Пикнике Афиши x Сбер в Петербурге: полный гид по всем активностям фестиваля
На «Comic Con Игромир» в Москве впервые дадут сыграть в «Войну миров: Сибирь»
Джон Сина — в первом дублированном трейлере «Хитрого койота»
Весь август для посетителей концертов Музея музыки организуют бесплатные экскурсии
Участниц велогонки «Тур де Франс» заподозрили в увеличении груди ради лучшей аэродинамики
Пикник Афиши х Сбер и Etlon Coffee запустили «Кофейный квест» по Петербургу
Половина россиян не понимает, как легализация криптовалют повлияет на их жизнь
В Петербурге пройдет официальное препати Пикника Афиши x Сбер
Ариана Гранде объяснила решение взять паузу: «Это не импульсивный поступок»
Продажи «Одиссеи» Гомера выросли в России на 254%
Минобрнауки запустит для студентов курсы будущих родителей
Билли Айлиш — на первых фото со съемок «Под стеклянным колпаком»
В Москве, в Третьяковской галерее, откроется выставка «Природа фотографии»
Кейт Мара и Финн Уиттрок снялись в триллере о войне во Вьетнаме
Дейв Баутиста намерен сыграть Кратоса в сериале «Бог войны»
Махершала Али воспитывает детей и убивает в трейлере фильма «Твоя мать, твоя мать, твоя мать»

С сентября забытые в автобусе вещи будут хранить бесплатно только 24 часа

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

С сентября вещи, забытые в автобусах и городском наземном электротранспорте, будут хранить бесплатно в течение 24 часов с момента обнаружения, следует из приказа Минтранса. Если владелец не заберет пропажу за это время, перевозчик сможет взимать плату за дальнейшее хранение — ее размер он установит самостоятельно.

Обнаружив забытые вещи, пассажир должен сообщить об этом кондуктору, водителю или уполномоченному лицу на автовокзале. Вещи передадут на хранение под расписку с подробным описанием.

Если пассажир ехал по междугороднему маршруту и вспомнил о пропаже уже после выхода в промежуточном пункте, он может обратиться к дежурному любого автовокзала или автостанции на маршруте. Тот обязан немедленно связаться с коллегами и организовать пересылку вещей к месту нахождения пассажира. Все расходы, связанные с возвратом, покрывает владелец вещей.

Получить забытые вещи можно будет при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Параллельно Минтранс также разрабатывает поправки в законодательство, чтобы поездки в такси для семей с детьми стали доступнее. С 1 июня в Уфе действует пилотный проект: многодетные семьи получают скидку 30% на детские поездки. Проект реализуется совместно с «Яндексом» и властями Башкортостана.

Расскажите друзьям