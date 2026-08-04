С сентября забытые в автобусе вещи будут хранить бесплатно только 24 часа

Если пассажир ехал по междугороднему маршруту и вспомнил о пропаже уже после выхода в промежуточном пункте, он может обратиться к дежурному любого автовокзала или автостанции на маршруте. Тот обязан немедленно связаться с коллегами и организовать пересылку вещей к месту нахождения пассажира. Все расходы, связанные с возвратом, покрывает владелец вещей.