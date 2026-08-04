В Лондоне впервые за полтора века целый месяц не было дождей

По данным СМИ, в некоторых районах города в июле были кратковременные дожди. «Но общая картина ясна. Мы приближаемся к моменту, когда столице придется сталкиваться с большими отрезками года без единой капли дождя, а Лондон к этому не был готов», — говорится в публикации.