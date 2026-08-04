В Лондоне впервые за полтора века целый месяц не было дождей

Прошедший июль стал первым календарным месяцем без дождей за всю историю наблюдений в Лондоне. Это подтвердила метеостанция в Королевском ботаническом саду Кью, пишет London Centric.
По данным СМИ, в некоторых районах города в июле были кратковременные дожди. «Но общая картина ясна. Мы приближаемся к моменту, когда столице придется сталкиваться с большими отрезками года без единой капли дождя, а Лондон к этому не был готов», — говорится в публикации.
Жара обрушилась на Европу в конце июня. Она привела к преждевременной смерти как минимум 3 700 человек. «Афиша Daily» поговорила с теми, кто застал экстремальный зной.