Успеть все на Пикнике Афиши x Сбер в Петербурге: полный гид по всем активностям фестиваля

8 августа на Елагином острове в Петербурге пройдет Пикник Афиши x Сбер. В этом году он превратится в настоящий луна-парк со множеством активностей. Гостей ждут музыка, аттракционы, световые инсталляции, дизайнерский маркет с топовыми брендами, детская зона со множеством активностей для юных гостей, а также игры, спорт, бьюти и масштабный фуд-корт. Организаторы составили подробный гид по фестивалю для идеального планирования дня на Пикнике.
Навигация
Для того чтобы на фестивале было удобно ориентироваться и находить интересующие корнеры, необходимо скачать на телефон карту Пикника Афиши х Сбер или воспользоваться интерактивной картой фестиваля от «2ГИС».
Артисты
В этом году музыка на фестивале прозвучит на четырех сценах, а хедлайнерами станут один из главных артистов поколения — Feduk, Slava Marlow с живой группой, инди-сенсация «Бонд с кнопкой», классик хип-хопа и поп-музыки ЛСП в образе циркового шпрехшталмейстера и одна из главных поп-звезд эпохи Елка. К ним присоединятся этно-авангардная группа Spokanki, модные альтернативщики Cupsize/«Капсайз», экс-лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец, поп-певица Минаева, яркие новички инди — Гера Амен — и рэпа — Джей Ро, а также культовый для инди-сцены десятых дуэт «Озера». Гостей фестиваля ждет масштабный микс из хип-хопа, гитарного рока, инди-ностальгии и свежей стильной поп-музыки.
На фестивале также состоятся масштабные шоукейсы. Для сцены молодых артистов «Заря» команда «Афиши Daily» отобрала музыкантов, в которых видит свет и слышит будущее российской музыки. В Питере на шоукейсе выступят инди-романтики «Борисовский тракт», исполнитель изящного рэпа Кухня, фолк-артистка Я Софа, исполнитель хип-хопа с гитарами Niker, барокко-поп-исполнительница Marytale, интеллигентский данс-поп-коллектив Vetrá, артистка с грувом на стыке R’n’B и электроники Fvnni, инди-рокеры «Соня хочет танцевать», бишкекская артистка с ярким флоу Ния, новая участница лейбла Gaz на стыке рэпа и R’n’B Kiza, певица Ada с поп-вайбами нулевых, молодая волна столичного хип-хопа в лице The Pak, Parfumeur, Тейстлув и Sleepyforever, а также группа Vacka, сочетающая грязные гитары и меланхолию.
Впервые на Пикнике в Петербурге будет представлена электронная сцена. Ее займут творческое объединение «Станция метро Горьковская», шоукейсы «Лауд Бойз» и «Добро», а также культовый артист и продюсер SP4K/СПЧК. Музыка прозвучит также на центральном фуд-корте, где состоится шоукейс OKU Booking — с сетами выступят Euka, Texture, Tacidelli, Banana Split и Creepy T.
Развлечения и спорт
В этом году программа активностей на Пикнике Афиши x Сбер особенно масштабна и разнообразна. Любители динамичного отдыха могут размяться в огромной спортивной зоне от World Class с фитнес-челленджами. Фанатов футбола ждет площадка питерского ФК «Зенит» с кикером, текболом, баскетболом и специальной фотозоной, где можно потрогать настоящие трофеи. Прочувствовать вайб морской романтики поможет парусное сообщество «Сила ветра», которое прямо на фестивале будет каждый час проводить зрелищные мини-регаты на радиоуправляемых яхтах.
Специально для любителей тренировок и музыки на электронной сцене состоится спортивный рейв — за него отвечает локальное петербургское комьюнити 812 AM Club под лидерством Ульяны Ким и Екатерины Лисицы. Вместо скучного кроссфита и базового «плейлиста для качалки» — диджей-сет современной электроники от шоукейса «Добро». Для участия гостям не понадобится специальный опыт или инвентарь — достаточно прийти в удобной одежде. Поклонники единоборств оценят площадку Backyard & Hood, которая привезет открытый боксерский ринг для коротких и легких групповых тренировок. На фестивале также будет работать интерактивный аттракцион от Sunpark, где можно освоить балансборды, попробовать фингерфлоубординг или сыграть в классическую забаву «Поймай уточку на удочку».
Если вы хотите перезагрузиться ментально или создать праздничный стиль прямо на фестивале, вас ждет большая релакс-зона. Пройти сеансы расслабляющего экспресс-массажа можно будет на площадке «Фитмоста» вместе с My Thai и студией «5 чувств», а также в массажной мастерской «Промято». Насладиться эстетикой предлагает школа флористики «Терра», которая обустроит интерактивную зону с аксессуарами из живых цветов. Проект Around You создаст красивую цветочную фотозону, где гости смогут самостоятельно сделать памятную брошь из живых растений.
За бьюти-активности на фестивале отвечает студия No Drama, чьи мастера помогут создать яркий и запоминающийся фестивальный мейкап. Soda откроет локацию стильных преображений: в бьюти-зоне специалисты сети будут создавать гостям эффектные образы с помощью экспресс-укладок, модных косичек и яркого макияжа. В студии «Рой тату» можно освоить ремесло тату-мастера и попробовать нанести рисунок на специальную искусственную кожу. На фестивале также расположится масштабная художественная инсталляция «Otgoloski» от Кристианны Запорожан.
Для влюбленных и тех, кто ищет вторую половинку, команда Twinby организует зону быстрых знакомств и проведет импровизированные свадебные церемонии с памятными свидетельствами. Стильную лаунж-зону для комфортного отдыха обустроит бренд «РЖД Плюс» в партнерстве со студией UU и проектом Eburet, дополнив пространство фотобудкой в кривых зеркалах в стиле ретроаттракционов и зеленым фототрельяжем Peep.
Музейная зона
Культурный партнер фестиваля — Фонд Потанина — открывает музейную зону «Остров впечатлений». На площадке можно будет познакомиться с интерактивными проектами Музея советских игровых автоматов, Музея нонконформистского искусства, музея ОБЭРИУ, «Росфото», Музея истории религии, Музея спорта, Российского этнографического музея, а также музея-заповедника «Царское Село».
Культура и мастер-классы
На Пикнике откроется множество творческих зон и мастерских, где каждый сможет попробовать что-то новое и интересное. В пространстве «Мастерской культуры W» и на площадке бренда «Ямайка» весь день будут проходить мастер-классы по авторской росписи одежды в визуальном стиле луна-парка. На площадке студии мерча и корпоративных подарков «Пинхэд» гостей фестиваля ждут аттракционы с призами, зона росписи коллективной арт-футболки и мерч-станция для создания уникальных сувениров своими руками.
Для тех, кто ищет вдохновение и азарт, команда Map предложит узнать все о доступных авторских маршрутах, а также даст гостям уникальную возможность выиграть настоящее туристическое путешествие. Любители умного досуга смогут пройти увлекательный игровой квест по станциям от «Буквоеда» или принять участие в быстрых командных викторинах в игровом клубе «Громкий вопрос» — в сеттинге популярного шоу-импровизации. Отправиться в мир хай-тека и скорости приглашает федеральная академия вождения «Вектор», где посетители смогут лично протестировать экстремальные гоночные тренажеры и во всех деталях изучить футуристичный электрокар Tesla Cybertruck.
В фотобудке «Афиши» любой посетитель сможет получить портрет от иллюстратора за пять минут и унести с собой как воспоминание о самом музыкальном и ярком дне питерского лета.
Гастрономия
В этом году гастрономическая зона на Пикнике Афиши х Сбер станет масштабным пространством для кулинарных открытий. Гостей ждут шесть фуд-кортов с мультикультурной кухней и анимационными станциями с открытым приготовлением блюд, которые грамотно размещены по Елагину острову с учетом логистики и потоков посетителей.
Отдельной точкой на центральном фуд-корте встанет культовый московский бренд Underdog со своими легендарными хот-догами. Здесь же развернется совмещенная гастрономическая и музыкальная зона от Technodöner, где под диджей-сеты от Oku Booking можно будет попробовать денеры в чиабатте, чизболлы с ягодным соусом, фалафель и крафтовый радлер. На ВИП-фуд-корте изысканные ресторанные концепции представят коктейльный бар-фонотека Catch 22 и знаменитая ресторанная группа «Дримтим» с проектами Smoke BBQ, Self Edge Chinois и Poly. Поклонники необычных вкусов смогут заглянуть в безалкогольный грибной бар от Shroom и «Афиши Рестораны», где будут смешивать авторские коктейли и функциональные напитки на основе грибов. Кофеманов порадуют Etlon Coffee, «Цех 85», Skuratov Coffee, «Слой» и Camper Coffee.
Главная гастрономическая фишка Пикника — доставка прямо на фестивале от сервиса доставки «Купер». Гости смогут заказывать блюда из ресторанов-партнеров Mburger, Dizengof 99, Mr. Kim и «Тру трюфель» в приложении прямо у главной сцены или на Масляном лугу. Курьеры оперативно доставят еду прямо на территорию фестиваля в один из четырех пунктов выдачи всего за 20–25 минут.
Луна-парк
В 2026 году концепция фестиваля — масштабный луна-парк, который превратит все происходящее на Елагином острове в красочный праздник. Прямо на входе посетителей зарядит яркий брасс-бенд, а на территории можно встретить ходулистов и актеров. Гостей ждут традиционные фестивальные развлечения для любого возраста: от игровых автоматов, тира и «хватаек» от мерч-студии Pinhead до будок с предсказателями.
Семейный отдых и детская зона
Особое внимание на петербургском Пикнике Афиши х Сбер уделено семейному отдыху. Для гостей с детьми организовано отдельное пространство со спокойной атмосферой и продуманным меню для всех возрастов, где маленькие посетители смогут весело провести время, а родители — немного отдохнуть и расслабиться. На площадке откроется большой «Мегамаркет для детей», где соберутся лучшие локальные бренды одежды, косметики, книг и игрушек. Это Brick Labs, который поставит на фестивале огромную конструкторию с аттракционами из кубиков в стиле луна-парка, детская косметика Kristall Minerals, книги от издательства «Гудвин», одежда и школьная форма Sunbeam, а также одежда, игрушки, музыкальные инструменты и другие аксессуары от «Турурума».
Местом силы для юных гостей станет детская сцена, на которой старейший российский уличный театр «Странствующие куклы господина Пэжо» покажет интерактивный винтажный спектакль без слов «Декаданс», погружающий зрителей любого возраста в атмосферу Серебряного века. Актеры этого театра также будут радовать гостей, прогуливаясь по всей территории фестиваля. Детский интерактивный театр «Кот Вильям» представит юным посетителям сразу три постановки: сказочный квест «Гуси-лебеди», поучительную семейную комедию «Яблочный пирог» и развивающий спектакль для самых маленьких «Удивительный день». Театр «Синяя птица» привезет спектакль «Принцесса без горошины», рассказывающий маленьким зрителям о взрослении, ответственности и победе искренних чувств.
Перекусить всей семьей в комфортной обстановке приглашает семейный фуд-корт. Здесь корнер «Дети на кухне» представит специальное детское меню и проведет кулинарные мастер-классы, проект «Астри» порадует блинчиками и вафлями, кофейня «Все классно» предложит еду и попкорн, а «Вкусвилл» привезет натуральное мороженое. Кроме того, по всей территории Елагина острова можно будет отыскать отдельные яркие поп-апы с освежающим фруктовым мороженым от бренда Mun.
Ребят также ждет море других активностей в детской зоне фестиваля. На площадке World Class можно пройти спортивную полосу препятствий, сделать аквагрим и выиграть призы, а бренд «СберKids» предложит детям шумоподавляющие наушники для комфорта и раздаст подарки. Школа искусств «Куст» откроет мастер-классы, где дети будут изготавливать картонные марионетки и строить гигантскую инсталляцию в стиле луна-парка.
За умный досуг на фестивале отвечают Онлайн-школа №1 с увлекательным логическим квестом и Школа дизайна НИУ ВШЭ, которая проведет воркшопы по графике и моделированию для детей и родителей. Бренд Levrana позаботится о комфорте молодых мам: прямо на фестивале откроется уютная комната матери и ребенка с пеленальными столами, подгузниками, гигиеническими средствами и удобными креслами для кормления.
Программа фестиваля стремительно растет, обещая стать главным событием этого лета, где каждый найдет занятие по душе. Билеты на фестиваль уже в продаже.