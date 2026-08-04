Успеть все на Пикнике Афиши x Сбер в Петербурге: полный гид по всем активностям фестиваля

Специально для любителей тренировок и музыки на электронной сцене состоится спортивный рейв — за него отвечает локальное петербургское комьюнити 812 AM Club под лидерством Ульяны Ким и Екатерины Лисицы. Вместо скучного кроссфита и базового «плейлиста для качалки» — диджей-сет современной электроники от шоукейса «Добро». Для участия гостям не понадобится специальный опыт или инвентарь — достаточно прийти в удобной одежде. Поклонники единоборств оценят площадку Backyard & Hood, которая привезет открытый боксерский ринг для коротких и легких групповых тренировок. На фестивале также будет работать интерактивный аттракцион от Sunpark, где можно освоить балансборды, попробовать фингерфлоубординг или сыграть в классическую забаву «Поймай уточку на удочку».

