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Исследование: дети, начавшие пользоваться соцсетями в 11–12 лет, хуже сдают экзамены

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Universal Pictures

Школьники, которые завели аккаунты в социальных сетях в 11–12 лет, в среднем показывают более низкие результаты на экзаменах, чем их сверстники, зарегистрировавшиеся позже. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Nature Human Behaviour.

Авторы проанализировали данные более 5 тыс. итальянских школьников и выяснили, что разница в успеваемости к 16 годам сопоставима примерно с шестью месяцами обучения. При этом исследователи учитывали множество факторов, которые могли повлиять на результаты, включая предыдущие оценки, состав семьи и уровень образования родителей.

Наибольшая разница наблюдалась по математике и итальянскому языку. Ученики, зарегистрировавшиеся в соцсетях в 11–12 лет, уже в 13–14 лет сдавали стандартизированные тесты хуже сверстников, а к 15–16 годам разрыв по математике стал еще заметнее. Исключением оказался английский язык: исследователи предполагают, что постоянный контакт с ним в интернете мог частично компенсировать возможное негативное влияние.

Одним из самых значимых факторов оказалась не сама регистрация в соцсетях, а частота проверки смартфона. По мнению авторов исследования, постоянное стремление быть онлайн отвлекает подростков от учебы и снижает их концентрацию.

При этом исследователи подчеркивают, что работа выявляет корреляцию, а не доказывает прямую причинно-следственную связь между ранним использованием соцсетей и снижением успеваемости.

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