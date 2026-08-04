Исследование: дети, начавшие пользоваться соцсетями в 11–12 лет, хуже сдают экзамены

Наибольшая разница наблюдалась по математике и итальянскому языку. Ученики, зарегистрировавшиеся в соцсетях в 11–12 лет, уже в 13–14 лет сдавали стандартизированные тесты хуже сверстников, а к 15–16 годам разрыв по математике стал еще заметнее. Исключением оказался английский язык: исследователи предполагают, что постоянный контакт с ним в интернете мог частично компенсировать возможное негативное влияние.