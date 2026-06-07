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Рособрнадзор предложил изменить формат домашнего задания в школах из-за развития ИИ

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Vitaly Gariev/Unsplash

Формат школьных домашних заданий нужно изменить из-за развития искусственного интеллекта. Об этом РИА «Новости» сказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в кулуарах ПМЭФ.

«Нужен такой формат заданий, который заинтересует ребенка или заставит его, смотивирует к тому действию, что он что-то должен сделать: или какой-то проект, или какую-то практическую часть задания, или что-то выучить. Вот такой должен быть подход», — считает Музаев.

Он отметил, что развитие ИИ — это вызов для системы школьного и высшего образования.

Искусственным интеллектом регулярно пользуются около 80% российских школьников, сообщил на ПМЭФ глава Минцифры Максут Шадаев. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков допустил, что из-за развития ИИ практика написания дипломных работ может в будущем исчезнуть.

С 1 сентября в школьную программу добавят профиль «Искусственный интеллект». Его будут изучать в ходе уроков информатики углубленного уровня.
 

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