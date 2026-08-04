В Египте запустили электронную визу для туристов. Пока она работает только в Каире

Электронная виза — это QR-код, который приходит на почту или в приложение. Предъявить его можно с телефона или в распечатанном виде. Получить код можно тремя способами: через официальный сайт (на английском или арабском), через мобильное приложение или в киосках самообслуживания в терминалах Каира. QR-код действует 7 дней с момента выдачи.