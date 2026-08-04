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В Египте запустили электронную визу для туристов. Пока она работает только в Каире

Афиша Daily
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Фото: Leonardo Ramos/Unsplash

С 1 августа в Египте заработала электронная виза. Система уже принимает заявки, но пока только на маршруте в Каир, сообщает Ассоциация туроператоров. В дальнейшем программу распространят на все аэропорты страны.

Электронная виза — это QR-код, который приходит на почту или в приложение. Предъявить его можно с телефона или в распечатанном виде. Получить код можно тремя способами: через официальный сайт (на английском или арабском), через мобильное приложение или в киосках самообслуживания в терминалах Каира. QR-код действует 7 дней с момента выдачи.

Стоимость визы составляет 36 долларов: 30 за визовый сбор и 6 за цифровую обработку. Оплата доступна только картами иностранных банков. При этом виза не привязана к конкретному пассажиру: за один сеанс можно оплатить и сгенерировать до 10 QR-кодов.

При этом сохраняется требование заполнять бумажную миграционную карту в Египте при въезде и выезде. Ее отмену анонсировали еще в начале года, но пока она остается обязательной.

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