Wildberries открывает отель в египетском Шарм-эль-Шейхе

Маркетплейс Wildberries открывает отель в Египте. С 15 февраля в Шарм-эль-Шейхе начнет работу 4-звездочный WB Travel Dreams Vacation.
Гостиница расположена на побережье Красного моря, рядом с коралловым рифом, подходящим для снорклинга и дайвинга. У отеля есть собственный пляж, бар, несколько бассейнов и водные горки. Для детей будет организована развлекательная программа по мотивам мультсериала «Фиксики».
Недавно в Wildberries появилась возможность экспресс-доставки еды и товаров. Пока функция работает в тестовом режиме и только в приложении маркетплейса.
По информации РБК Wildberries в этом году также планирует запустить онлайн-кинотеатр. По словам источников в 2025 году компания обсуждала возможность покупки онлайн-кинотеатра «Иви», но пока переговоры ни к чему не привели.