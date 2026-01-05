Wildberries открывает отель в египетском Шарм-эль-Шейхе

В Москве начали принимать новогодние елки на переработку
В 2025 году российские суды вынесли 100 пожизненных приговоров — это рекорд
Авторы «Очень странных дел» раскрыли Милли Бобби Браун судьбу ее героини, но взяли клятву молчания
Джесси Бакли подшутила над Полом Мескалом на церемонии премии «Выбор критиков»
Видеоблогера Игоря Синяка ограбили в Париже
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен попадают на необитаемый остров в тизере хоррора «На помощь!»
Москву в рождественскую ночь ждут снег и морозы до –9 градусов
Создатели Twitter и Pinterest запустили новое приложение Tangle
Nike назвал 10 самых популярных моделей кроссовок 2025 года
На могиле Мэттью Перри появилась памятная табличка с отсылкой к «Друзьям»
Хидэаки Анно работает над короткометражкой по «Евангелиону» — ее покажут в Японии в феврале
Опрос: оливье и «шуба» возглавили рейтинги как самых любимых, так и надоевших новогодних блюд
В Москве к концу следующей недели ударят 20-градусные морозы
Bank of America: к 2035 году зумеры станут самым богатым поколением
Создатели «Очень странных дел» братья Даффер объяснили концовку сериала
Александру Овечкину выбили еще один зуб
Третья часть «Аватара» преодолела рубеж в миллиард долларов в прокате
Гильермо дель Торо признался, что всю жизнь мечтал снять «Франкенштейна»
Леонардо Ди Каприо о будущем кинопроката: «Все меняется с молниеносной скоростью»
Сборы фильма «Чебурашка-2» достигли 2 млрд рублей
В 2026 году в российских больницах появятся врачи по здоровому долголетию
Станцию метро «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии откроют уже в этом году
Гинцбург: новая вакцина от меланомы эффективна на 90%
В Москве возбудили уголовное дело после изъятия львов, которые использовались для фотосессий
Более 400 кафе и ресторанов могут закрыться в Москве в 2026 году
В 2026 году на улицах Москвы 71 день можно будет парковаться бесплатно
В рождественскую ночь в Москве ожидается мороз до –10 градусов
Сценарист «Южного парка» купил домен Трамп-Кеннеди-центра и высмеивает на нем президента США

Wildberries открывает отель в египетском Шарм-эль-Шейхе

Фото: WB Travel

Маркетплейс Wildberries открывает отель в Египте. С 15 февраля в Шарм-эль-Шейхе начнет работу 4-звездочный WB Travel Dreams Vacation.

Гостиница расположена на побережье Красного моря, рядом с коралловым рифом, подходящим для снорклинга и дайвинга. У отеля есть собственный пляж, бар, несколько бассейнов и водные горки. Для детей будет организована развлекательная программа по мотивам мультсериала «Фиксики».

1/5
© WB Travel
2/5
© WB Travel
3/5
© WB Travel
4/5
© WB Travel
5/5
© WB Travel

Недавно в Wildberries появилась возможность экспресс-доставки еды и товаров. Пока функция работает в тестовом режиме и только в приложении маркетплейса.

По информации РБК Wildberries в этом году также планирует запустить онлайн-кинотеатр. По словам источников в 2025 году компания обсуждала возможность покупки онлайн-кинотеатра «Иви», но пока переговоры ни к чему не привели.

Расскажите друзьям