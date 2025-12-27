Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура Love on Tour
Джастин Бибер раскритиковал музыкальную индустрию
7-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» стал вторым с самым низким рейтингом на IMDb
Зак Снайдер показал фото, с которого начался путь Генри Кавилла в роли Супермена
Дэниел Стерн — грабитель из «Один дома» — создаст скульптуру по мотивам сцены со своим персонажем
С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав
На съемки монолога Уилла из 5-го сезона «Очень странных дел» ушло 24 часа
Джеймс Кэмерон пообещал раскрыть сюжет 4-й и 5-й частей «Аватара», если их не снимут
С 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД
Дружба Арианы Гранде, Синтии Эриво и Джонатана Бейли в не вошедшем в фильм отрывке «Злой»
Мэтт Деймон и Бен Аффлек представили новый тизер триллера «Лакомый кусок»
Красную площадь вновь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Хоррор «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в российский прокат 7 мая
Queen выпустят ранее не изданную рождественскую песню
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, оказался фанатом Скриптонита, групп «Кино» и «Курара»
Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт
Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»
Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS
Американский вирусолог заявил о создании пивной вакцины
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов
Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен
adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft
Кремлевская елка — 8-я самая высокая в мире в 2025 году
«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах
Москва впервые с 2019 года перестала быть самым тревожным регионом. Первое место — у Петербурга

Самое популярное направление новогоднего отдыха россиян — Египет

Фото: Bharath Mohan/Unsplash

Самым востребованным направлением для поездок россиян на зимние каникулы стал Египет. На него приходится 27% всех бронирований. Об этом сообщает сервис Travelata.

На втором месте по популярности — ОАЭ (15%), следом идут Таиланд и Турция (по 13%). Российские направления замыкают топ-5 с долей 11%, что ниже показателя каникул на рубеже 2024 и 2025 годов —15%. Средняя стоимость путешествия по стране выросла с 102 тыс. рублей до 108 тыс. рублей.

Среди представленного топ-5 самая самый дорогой отдых предстоит тем, кто летит в Таиланд. Тур обойдется в среднем 340 тыс. рублей. За ним следует ОАЭ с 295 тыс. рублей, затем Египет с 235 тыс. рублей. 210 тыс. рублей стоит отдых в Турции.

С 1 января по 16 декабря Таиланд принял 1 757 237 туристов из России. Эта цифра уже превысила показатель самого успешного 2013 года (1 746 565 человек).

Ожидается, что по итогам 2025 года показатель составит 1,85–1,9 млн отдыхающих. В этом случае турпоток 2013 года будет превышен на 8,7%, отметили в АТОР.  Россия занимает четвертое место среди всех стран по объему туристов, отправляющихся в Таиланд.

Расскажите друзьям