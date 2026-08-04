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Потребление алкоголя в России упало до минимума почти за 30 лет

Афиша Daily
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Фото: Polina Tankilevitch/Pexels

Потребление алкоголя в России по итогам 2025 года снизилось до 8,06 литра чистого спирта на душу населения. В 2026 году, по расчетам Минздрава, показатель может упасть до 7,77 литра — минимального значения с конца 1990-х.

© РБК

Однако падение статистики не обязательно означает, что россияне стали пить меньше. «Если вместо водки крепостью 40% покупают сладкую настойку крепостью 20–25%, человек не становится трезвенником, но этанола в статистике — и физически в бутылке — становится заметно меньше», — объясняет президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский.

Главный фактор — не стремление к здоровому образу жизни, а рост цен. Сократилось потребление почти всех категорий алкоголя, кроме ликеро-водочных изделий. Они становятся альтернативой подорожавшим водке, коньяку и другим крепким напиткам. Алкоголь дорожает быстрее инфляции: за два года многие тихие вина подорожали в два раза.

© РБК

Другая причина — демография. Молодое поколение малочисленнее и пьет иначе: оно реже привязывается к одной категории и не становится автоматической копией старшего поколения.

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