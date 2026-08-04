Глава Sony объяснил, почему продолжение «Однажды в… Голливуде» снимает Финчер, а не Тарантино

Именно поэтому проект в итоге оказался у Netflix. Финчер уже несколько лет сотрудничает со стримингом на эксклюзивной основе, и, по словам Ротмана, Sony не стала препятствовать сделке. Ранее Финчер снял для стриминга биографическую драму «Манк» с Гари Олдманом и криминальный триллер «Убийца» с Майклом Фассбендером.