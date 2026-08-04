Глава Sony объяснил, почему продолжение «Однажды в… Голливуде» снимает Финчер, а не Тарантино

Глава Sony Pictures Том Ротман рассказал, почему продолжение фильма «Однажды в… Голливуде» в итоге снимает не Квентин Тарантино, а Дэвид Финчер. Он разъяснил причину в интервью изданию Variety.
По словам Ротмана, изначально студия планировала выпускать картину вместе с Тарантино, однако режиссер отказался самостоятельно снимать проект и изменил свои планы. При этом постановщик был готов доверить собственный сценарий только одному человеку — Дэвиду Финчеру.
«Единственным человеком, которому Квентин был готов доверить режиссуру своего сценария, оказался Дэвид Финчер», — рассказал глава Sony.
Именно поэтому проект в итоге оказался у Netflix. Финчер уже несколько лет сотрудничает со стримингом на эксклюзивной основе, и, по словам Ротмана, Sony не стала препятствовать сделке. Ранее Финчер снял для стриминга биографическую драму «Манк» с Гари Олдманом и криминальный триллер «Убийца» с Майклом Фассбендером.
Фильм «Приключения Клиффа Бута» станет продолжением истории героя Брэда Питта из «Однажды в… Голливуде». Сценарий написал Тарантино, а режиссерское кресло займет Финчер. Премьера ленты намечена на конец этого года.