Драму «Космос как предчувствие» снова покажут в кинотеатрах к юбилею Алексея Учителя

Фильм Алексея Учителя «Космос как предчувствие» вновь выйдет в российский прокат. Повторные показы стартуют 3 сентября, а первые специальные сеансы пройдут 31 августа — в день, когда режиссер отметит 75-летие. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба кинокомпании Vereteno.
Картина впервые вышла на экраны в 2005 году и получила главный приз Московского международного кинофестиваля. Главные роли исполнили Евгений Миронов, Евгений Цыганов, Ирина Пегова и Елена Лядова. Сценарий написал Александр Миндадзе, оператором выступил Юрий Клименко.
Действие фильма разворачивается в 1957 году, вскоре после запуска первого искусственного спутника Земли. В центре сюжета — молодой повар из северного портового города, чья жизнь меняется после знакомства с загадочным незнакомцем. История соединяет бытовую драму, романтическую линию и размышления о мечте, свободе и грядущих переменах.
За годы после премьеры «Космос как предчувствие» стал одной из ключевых российских авторских картин начала 2000-х. Фильм получил международный прокат во Франции, Германии и Японии, а сегодня считается одной из важнейших работ в фильмографии Учителя.