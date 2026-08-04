Драму «Космос как предчувствие» снова покажут в кинотеатрах к юбилею Алексея Учителя

Фильм Алексея Учителя «Космос как предчувствие» вновь выйдет в российский прокат. Повторные показы стартуют 3 сентября, а первые специальные сеансы пройдут 31 августа — в день, когда режиссер отметит 75-летие. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба кинокомпании Vereteno.