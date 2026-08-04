Одиноких женщин в России предложили полностью освободить от работы по пятницам

Одиноких женщин нужно полностью освободить от работы по пятницам. Это позволит им уделять больше времени себе и личной жизни, заявила «Абзацу» общественный деятель и певица Екатерина Шульгина.
Она добавила, что эта мера в перспективе поспособствует созданию большего количества семей и улучшит демографию в стране. «Я считаю, что для одиноких девушек, особенно с детьми, должна быть четырехдневная рабочая неделя. Нужно давать возможность устраивать свою личную жизнь и находить время, чтобы побыть собой. Будет два-три-четыре часа, а может быть, и вся пятница, чтобы посвятить их себе. Я однозначно голосую за то, чтобы снизить нагрузку. Ведь время — важнейшая ценность. Когда женщина может тратить на себя чуть больше времени, она сразу чувствует себя по-другому и идет на свидание совсем с другим настроением. Если она до 28 лет не вышла замуж, то начиная с этого возраста ей можно освобождать время», — сказала Шульгина.
Собеседница также предлагает рассмотреть возможность дополнительного выходного для многодетных матерей. Данная мера поможет им уделить должное внимание своей семье.
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