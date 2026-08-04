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Одиноких женщин в России предложили полностью освободить от работы по пятницам

Афиша Daily
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Фото: Oregon Department of Transportation/Flickr

Одиноких женщин нужно полностью освободить от работы по пятницам. Это позволит им уделять больше времени себе и личной жизни, заявила «Абзацу» общественный деятель и певица Екатерина Шульгина.

Она добавила, что эта мера в перспективе поспособствует созданию большего количества семей и улучшит демографию в стране. «Я считаю, что для одиноких девушек, особенно с детьми, должна быть четырехдневная рабочая неделя. Нужно давать возможность устраивать свою личную жизнь и находить время, чтобы побыть собой. Будет два-три-четыре часа, а может быть, и вся пятница, чтобы посвятить их себе. Я однозначно голосую за то, чтобы снизить нагрузку. Ведь время — важнейшая ценность. Когда женщина может тратить на себя чуть больше времени, она сразу чувствует себя по-другому и идет на свидание совсем с другим настроением. Если она до 28 лет не вышла замуж, то начиная с этого возраста ей можно освобождать время», — сказала Шульгина.

Собеседница также предлагает рассмотреть возможность дополнительного выходного для многодетных матерей. Данная мера поможет им уделить должное внимание своей семье.

Недавно стало известно, что современные молодые люди чувствуют себя одинокими несмотря на наличие интернета и возможность ежедневно знакомиться с десятками людей. «Афиша Daily» вместе с представителями приложений для знакомств и психологами выяснила, что делать с этой ситуацией.

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