Дейтинги удалили, а вживую знакомиться разучились: что такое кризис знакомств

Как люди знакомились раньше и что изменилось
Социологи из Стэнфордского университета опросили 3510 респондентов, чтобы узнать, как они встретили своих партнеров. На основе этих данных составили график, иллюстрирующий, где люди знакомились с 1930 по 2024 год. По нему видно, что в начале века будущие пары преимущественно встречали друг друга в кругу семьи, друзей или на рабочем месте. А к началу следующего столетия возросла роль интернета.
«Раньше мы считали, что роль друзей в знакомствах никогда не исчезнет. Но, похоже, онлайн-дейтинг ее вытесняет — это важное изменение в отношениях людей с технологиями», — признавался Майкл Розенфельд, ведущий автор исследования и профессор социологии в Школе гуманитарных и естественных наук в Стэндфорде. Он думает, что в приложениях для знакомств «выше вероятность найти того, кто вам подходит», — просто за счет того, что там больше людей, чем мы встречаем в жизни. Удивительно, но это может только мешать.
Почему в современном мире сложно найти романтического партнера
Парадокс выбора
Этот термин популяризовал американский психолог Барри Шварц: в 2004 году он выпустил книгу «Парадокс выбора: почему больше — значит меньше». Автор долго изучал взаимосвязь экономики и психологии и обнаружил, что чем больше у человека возможных опций, тем менее он удовлетворен полученным. То есть, с одной стороны, выбор — элемент свободы и самоопределения, с другой — еще один жизненный аспект, вредящий нашему психологическому и эмоциональному благополучию. Причем проявляется это, по мнению Шварца, во всем: от бытовых задач вроде покупки продуктов в супермаркете до поиска баланса между семьей и карьерой.
В развитых странах, в частности в крупных городах, жители испытывают усталость от принятия решений (Decision Fatigue). Постоянно приходится что-то выбирать: чем позавтракать, что надеть, какой дорогой ехать на работу, кому первому ответить в мессенджере, с какой задачи начать день в офисе, что послушать или посмотреть, чем заняться вечером. Это десятки мелких, но бесконечных ежедневных решений.
Мы не всегда можем быть уверены, что выбрали лучшую пачку молока в супермаркете — ведь рядом стояла продукция еще десятка компаний.
Страх столкнуться с отказом или гостингом
Исследование Hinge показало: более, чем половине (56%) пользователей приложения из поколения Z боязнь отказа мешала в поиске партнера. Кажется, в современном мире необходимость знакомиться видится пугающей и оффлайн, и онлайн; вероятность быть отвергнутым фрустрирует и парализует.
И даже если разговор завяжется, это еще не гарантия, что человек не перестанет внезапно выходить на связь без объяснения причин. Это поведение называют гостингом, и из опроса Twinby следует, что более 95% россиян хотя бы раз сталкивались с этим.
Зачастую пользователям приложений для знакомств сложно сделать первый шаг, придумать заход — более креативный, чем простое «привет». Некоторые сервисы подключают инструменты для коммуникации внутри приложения: например, подсказки для завязки диалога или карточки с вопросами — как в Twinby. «Так мы снижаем барьер первого сообщения и создаем дополнительные поводы для разговора — чтобы пользователю было проще поставить лайк анкете и начать общение», — рассказала Дарья Лещикова, директор по продукту в сервисе.
Похожий подход в дейтинге Mamba: там пользователи получают «персонализированные айсбрейкеры» — заходы, которые помогают начать разговор с темы, напрямую связанной с био, тегами, геометками и фотографиями человека. «Это делает начало общения более персонализированным», — подчеркивает Наталья Красильникова, PR-директор приложения.
«Когда мы чего-то ждем от появления другого человека в нашей жизни, мы неизбежно волнуемся: получится ли, сложится ли. А если у нас уже есть опыт, то добавляется тревога — не станет ли в отношениях хуже, чем в одиночестве. В целом некоторый уровень настороженности при встрече с новым — это нормально. Грустно, если она не поддержана внутри надеждой и предвкушением».
Женщинам надоела патриархальная модель отношений
В последние годы популяризуется термин «гетеропессимизм», который в 2019 году придумал писатель и исследователь Аса Сересин — под ним подразумевается набор смешанных эмоций, который девушки испытывают от взаимодействия с мужчинами. Причин этому много: брак перестал быть обязательным элементом жизненного пути, появилось время и пространство для реальной оценки потребностей и желаний, а в медиа, общественном пространстве и поп-культуре открыто заговорили о токсичной маскулинности и дисфункциональных отношениях.
«Многие девушки выбирают не вступать в отношения, потому что там от них вместо искренности и эмоциональной близости ждут соответствия тем или иным стандартам: красоты, поведения, личных интересов», — объяснял «Афише Daily» философ и гендерный исследователь Коля Нахшунов.
Завышенные ожидания
Проводя время в соцсетях и за просмотром фильмов и сериалов, в том числе ромкомов, некоторые формируют в голове определенную картину того, как «должны» складываться взаимоотношения с возлюбленным, каким он должен быть — всё продумано до малейших деталей. В тиктоке часто публикуют списки «требований» к потенциальному партнеру. Чаще это делают девушки, но за парнями тоже замечают подобное — они выкатывают перечень лично или публикуют его в профиле дейтинга.
«Дейтинг-приложения повлияли на нас — на то, как мы относимся и к потенциальному партнеру, и к себе. Они становятся смесью социальной сети и своеобразной витрины или ярмарки, где, кажется, каждый может найти себе „товар“ по вкусу. Но при этом часто не получается по-настоящему рассмотреть другого и заметить себя».
«В современном мире возросла роль эмоциональной близости. При этом молодое поколение живет в эпоху „ред-флагов“. При первом же несоответствии своему списку требований тот, кто ищет партнера, отказывается узнавать человека и идти с ним в глубокий эмоциональный контакт. И хочется, и колется.
Усложняет ситуацию и опыт «живых» встреч после предварительного общения онлайн. В соцсетях и приложениях мы вольно или невольно стараемся казаться лучше, чем есть. И эти взаимные иллюзии разбиваются о суровую реальность, где человек встречается с человеком, а не придуманный образ с образом».
Все устали быть «хронически онлайн», но отвыкли от реальной жизни
Пандемия Covid-19 надолго усадила весь мир по домам, и некоторые «временные» меры перешли в разряд нормы. Например, сотрудники, чье присутствие физически не требуется на рабочем месте, привыкли работать из дома и так и не вернулись в офисы, где могли бы заводить новые знакомства. Да и сам факт распространения интернета в начале века подарил возможность организовывать досуг, не вставая с дивана.
При этом сейчас тенденция меняется: возможность находиться оффлайн называют новой роскошью и привилегией. В The New York Times в начале 2026 года предположили, что популярными окажутся телефоны без выхода в интернет, — причем они станут признаком статуса.
Так мы все оказались в неком переходном периоде, когда по-старому уже невозможно, а по-новому еще не получается.
«Мы стоим на пороге кризиса межличностной коммуникации. В 21 веке общение стало максимально доступным, и от этого менее ценным. Кажется, что мы в любой момент можем взять смартфон, написать или позвонить и получить ответ уже через секунды. Не нужно даже выходить из дома. Многие работают на удаленке или учатся дистанционно: онлайна в большинстве сфер стало больше. Это привело к цифровой усталости — людям не хватает „живого“ общения.
При этом у нынешних молодых людей практически отсутствует навык знакомств вживую, поскольку они взрослели в период расцвета цифровых технологий. Получается, потребность есть, а навыка нет».
Поколение Z не занимается сексом, зато тревожится
Молодые люди 18–26 лет занимаются сексом реже, чем их родители и бабушки с дедушками. Тенденция прослеживается в исследованиях Великобритании, США и Франции. Колумнистка The Independent, написавшая об этом в конце 2024 года, видит причины происходящего в межпоколенческих отличиях. В Америке и Европе зумеры и представители поколения X росли в эпоху стабильной экономики: у них была возможность приобрести жилье, они наслаждались жизнью и не привыкли отказывать себе в удовольствиях. Зумеры живут в более сложных обстоятельствах, в этом списке и пандемия, и климатический кризис, и военные конфликты. Молодые люди зачастую не имеют возможности иметь отдельную квартиру и живут с родителями или руммейтами, при этом чувствуют себя одиноко. Это же поколение называют самым тревожным.
Мы выгорели от дейтинга?
Интерес к приложениям для знакомств падает: большинство российских дейтингов уже второй год наблюдает отток пользователей (в 2025 году аудитория выросла лишь у Twinby). Три четверти жителей России хотя бы раз в жизни пользовались такими сервисами, и если треть респондентов довольны или скорее довольны этим опытом, то 17% назвали его скорее неуспешным, а еще 26% — отрицательным.
Мы обратились к представителям крупных российских платформ, чтобы они оценили обстановку в современном дейтинге и сформулировали текущие проблемы.
«Мы не разучились общаться, скорее стали внимательнее относиться к своему социальному ресурсу. Выгорание от дейтинга действительно существует. Причин несколько: бесконечные пустые переписки, которые неделями ни к чему не приводят, завышенные ожидания от дейтинга и потенциальных партнеров. Эти ожидания во многом формируются социальными сетями, представлениями об „идеальном“ партнере или самими дейтинг-сервисами, от которых часто ждут, что достаточно зайти на пять минут — и сразу найти „того самого“
Люди все больше ищут значимые связи и более глубокий контакт. Классическая модель дейтинга, такая, как у Tinder, уже не полностью отвечает запросу на близость и глубину взаимодействия. При этом большинство сервисов продолжают воспроизводить именно эту модель, из-за чего у пользователей и возникает выгорание и усталость».
«За последние несколько лет рынок дейтинга заметно изменился. Пользователи стали гораздо требовательнее к качеству общения и быстрее устают от однотипных диалогов, бесконечных переписок и ситуаций, когда знакомство не переходит в реальную встречу. Поэтому разговоры об „выгорании от дейтинга“ сегодня звучат довольно часто. Но я бы не называла это кризисом онлайн-знакомств. Скорее это этап взросления индустрии.
Мы видим все эти тенденции в обществе и меняем механики онлайн-знакомств: уходим от классических свайпов и простому совпадению по целям к более филигранному мэтчингу с помощью ИИ, который учитывает множество параметров.
Одна из ключевых проблем современных дейтингов — дисбаланс внимания. Женщины часто получают слишком много лайков и сообщений и быстро устают от потока однотипных входящих «привет». Мужчины сталкиваются с обратной ситуацией: они рассылают верно лайки и сообщения без ответа, что вызывает фрустрацию. В результате обе стороны могут испытывать усталость от процесса знакомств, но по разным причинам».
«В России рынок онлайн-дейтинга продолжает развиваться, несмотря на тенденции, которые есть на Западе. Наш рынок живой и растущий. Запрос на знакомства — и легкие, и серьезные — никуда не исчез. Меняется требование к качеству: люди хотят, чтобы сервис работал как умный помощник, а не как игровой автомат.
По нашим данным, к 4 кварталу 2025 год активная месячная аудитория VK Знакомств выросла до 4,6 млн пользователей. За 2025 год пользователи образовали рекордные 194 миллиона мэтчей, а активность в чатах выросла на 18,7%. Что действительно меняется — это ожидания пользователей.
Мы видим разнообразие целей. Пользователи VK Знакомств намерены найти разные типы отношений: 37% пользователей ищут свободные отношения, 30% — серьезные отношения, 21% — новый опыт, а 12% — дружеское общение. Ни один из этих запросов не является "неправильным", и задача сервиса — помогать людям находить именно то, что они ищут, а не навязывать единственный сценарий».
Как приложения для знакомств могут повлиять на улучшение ситуации
«Проблема выгорания стимулирует появление новых игроков на рынке дейтинга, которые отходят от типичных свайп-механик и представления о дейтинге как о „супермаркете людей“ и отвечают на запрос на более осмысленные знакомства. Люди больше не ищут „кого-нибудь“ — они ищут того самого человека, который действительно им подойдет.
Twinby как раз находится внутри этого тренда: мы сделали ставку на совместимость, а не на внешность. Алгоритм строится на подборе партнера по профилю и ценностям, а не по фото или расстоянию. Это повышает качество мэтча: мы получаем меньше случайных контактов и больше осмысленных.
Приложениям нужно переосмыслить метрики успеха. Перестать оптимизировать DAU и начать смотреть на качество взаимодействий внутри приложения. Например, продолжается ли переписка после мэтча, обмениваются ли пользователи контактами, возвращаются ли в приложение в целом.
Если платформа быстро приводит к результату, то есть к созданию пары, и из-за этого теряет пользователя, для нас это выигрыш. Потому что вместе с этим мы получаем доверие и рекомендации.
Пользователям, в свою очередь, важно приходить в дейтинг с намерением — не от скуки, не просто полистать анкеты или повысить самооценку. Лучше приходить с сформулированной целью, честно говорить о ней, заполнять профиль искренне, а не «продающе», и понимать, что хороший мэтч требует усилий. Не каждый будет удачным — и это абсолютно нормально».
«Чтобы снизить фрустрацию от дейтинга, VK Знакомства улучшает алгоритмы подбора, добавляет поиск по интересам и увлечениям — это снижает количество нерелевантных мэтчей. Мы запустили подборки „Знакомятся сейчас“ и „Находятся неподалеку“ — это повышает вероятность реальной встречи, а не бесконечной переписки»
«Сегодня основной фокус сервисов знакомств — сделать взаимодействие более умным и персонализированным. В „Мамбе“ мы активно развиваем алгоритмы умного мэтчинга и используем AI-инструменты, которые помогают показывать пользователям более релевантные анкеты и повышать вероятность взаимного интереса.
Когда пользователи быстрее находят людей со схожими интересами и легче начинают разговор, это естественным образом повышает качество знакомств и вероятность того, что онлайн-общение перейдет в реальную встречу».
Где и как теперь знакомиться, если не в дейтингах
Для тех, кто бесповоротно устал свайпать анкеты или изначально скептически относится к приложениям для знакомств, есть другие возможности оказаться на свидании. Быстрые свидания существуют не только формате шоу с участием Олеси Иванченко, но и как доступный для всех формат. Спиддейтинг обычно проходит по установленному сценарию: собирается компания с одинаковым количеством девушек и парней, все по очереди общаются в рамках заранее установленного времени.
Есть тематические мероприятия, например, «книжные любовники» — где можно начать разговор с обсуждения понравившихся произведений. Сейчас концепция проекта немного изменилась, стала нейтральнее: название «Любовники» сменилось на «Плюс один». Организаторы подчеркивают, что не обязательно идти на встречу с желанием встретить романтического партнера, можно просто пообщаться. «Мы поняли, что девчонки капец как хотят отношений, а парни не идут на откровенный дейтинг. Пока не нащупали причины этого, но стали смотреть на нашу миссию шире — мы хотим объединять людей по общим интересам. Кто-то из них может и влюбиться!», — говорит основательница проекта Диана Листопад.
«Этот формат мне кажется удачным, потому что после таких встреч ты не останешься опустошенным, как бывает с классическим дейтингом. Здесь собираются классные люди, обсуждают литературу, обмениваются идеями, получают пищу для размышлений. Даже за семь минут, отведенных на разговор, можно глубоко раскрыться с необычной стороны. И даже если участники не находят любовный мэтч, у них всё равно появляются классные знакомства: у нас часто просят собрать общий чатик, чтобы не терять контакты — это о многом говорит.
Мы ведь влюбляемся не в профиль в соцсетях, а в запах, мимику, привычки; в то, как человек отбрасывает волосы, говорит, улыбается. За час ты можешь познакомиться с кучей классных людей — вместо того, чтобы тратить это время на свайпы в приложении.
Ребята начинают встречаться после наших мероприятий: мы приглашаем их на новые встречи, а они отвечают, что на прошлых уже встретили партнера. Люди до сих пор хотят знакомиться и общаться, но всем надоели дейтинги с большим процентом бесконечного скроллинга и разочарований. Хочется встретить не бездушный профиль с тремя строчками описания под фотографией, а личность — уязвимую и настоящую».