«Тупые телефоны», война со слопом и геймификация сериалов: NYT предсказал тренды 2026 года

Иллюстрация: Westend61/Getty Images

Репортеры и редакторы The New York Times спрогнозировали, какие 10 трендов могут выстрелить в 2026 году. 

«Тупые телефоны» как символ статуса

В будущем году популярность обретут «тупые телефоны» ― минималистичные девайсы с набором базовых функций вроде звонков, SMS, калькулятора, часов и текстового редактора. У таких устройств нет выхода в интернет, а значит и возможности устанавливать всевозможные приложения. NYT при этом опасается, что «тупые телефоны» станут маркером статуса, ведь далеко не каждый в наше время может позволить себе быть недоступным онлайн 24/7.

Персонажи фильмов станут инфлюэнсерами

Киномаркетинг выйдет на новый уровень. Персонажи фильмов превратятся в самостоятельных инфлюэнсеров в соцсетях ― со своим мерчем, вирусными постами и поп-ап-магазинами. Один из первых тому примеров ― рекламная кампания «Марти Великолепного».

Война со слопом

В 2026 году люди устанут от искусства, сгенерированного ИИ, ― чрезмерно вылизанного и менее фактурного, чем человеческое. В тренде окажутся изображения, тексты и другие продукты творчества, которые воплощают японское понятие ваби-саби ― эстетику красоты несовершенства.

Быть холодным ― больше не круто

Люди перестанут считать, что быть сдержанным ― в любви и в жизни в целом ― это модно. На смену придут страстные признания в любви, осознанные свидания и растущее недоверие к ИИ-компаньонам.

Возвращение курительных трубок

Вейпы теряют популярность из-за своей нелепости и отсутствия шарма. В 2025 году это уже привело к возвращению сигарет, а в 2026-м люди пойдут дальше и начнут пользоваться еще более старыми курительными трубками. «Всем хочется вдохнуть немного диккенсовского гламура — чтобы кто-нибудь бросил слово «щеголеватый» в разговоре, переполненном аббревиатурами и алгоритмами», ― считает репортер NYT Дэни Блум.

Геймификация индустрии развлечений

Индустрия развлечений «геймифицируется», вобрав в себя функции рынка прогнозов. Можно будет ставить деньги на то, произойдет ли определенное событие в сериале, как сейчас делают ставки на исход выборов.

Киновселенная, созданная фанатами

Появится краудфандинговый проект, который возьмет сюжет, созданный с нуля, и превратит его в настоящий хит уровня «Кей-поп-охотниц на демонов». Старший редактор NYT Сара Баар ставит на то, что это будет аниме. 

Восход «эксфлюенсеров»

Еще больше инфлюэнсеров откажутся от соцсетей, вернувшись к более прозаичным занятиям. Таких людей уже назвали «эксфлюэнсерами». Газета в качестве примера приводит натуралиста-ютубера с канала Outdoor Boys, у которого 18 млн подписчиков, и инфлюэнсершу Нару Смит, известную роликами о приготовлении еды. 

NYT также прогнозирует продолжение «мыльной оперы» в Белом Доме ― с помолвками и другими пикантными историями высокопоставленных чиновников, а также превращение жены мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани ― художницы Рамы Дуваджи ― в новую икону стиля. 

